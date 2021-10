Fairphone 4 jde opět proti proudu. Dostane 5 let aktualizací a opravíte si ho doma

Fotografie: Fairphone

Když se poprvé objevil koncept telefonu Fairphone, považovali to mnozí za vychytralý marketingový tah. Mnozí zpochybňovali schopnost firmy ohlídat, jestli se suroviny těží ekologickým způsobem nebo jestli u některého ze subdodavatelů nepracují děti. Fairphone toho ale slibuje mnohem více, kupříkladu férové aktualizace anebo snadnou opravitelnost. Spoustu součástek by mělo být možné vyměnit v domácích podmínkách bez odbornějších znalostí. Fairphone tak mimo jiné svým způsobem dotáhnul do praxe myšlenku modulárního telefonu.

Od uvedení třetí generace už uplynuly dva roky, a tak je čas na upgrade, který je stejně jako jeho předchůdci postaven na jednoduchých principech:

Minimálně pětiletá aktualizace. Čím déle jeden přístroj máte, tím nižší je jeho dopad na životní prostředí.

Nic v telefonu není přilepené nebo zatavené. Ke všem součástkám máte volný přístup a můžete si je vyměnit, jelikož výrobce se postará i o dodávky náhradních dílů. Týká se to nejen baterie, ale například i displeje.

Maximální použití recyklovaných materiálů a obnovitelné energie v celém výrobním procesu a také spravedlivé podmínky pro dělníky pracující na jeho výrobě.

Jak asi tušíte, takové věci nejsou zadarmo. Cena telefonu se vyšplhala na 649 € v základním provedení (6/128 GB), tedy 14,5 tisíc Kč. Lépe vybavený model s 8/256 GB je o dva tisíce korun dražší. K dispozici jsou tři barevné kombinace: šedá, zelená a zelná se třpytkami. Nutno podotknout, že v balení nenajdete ani kabel, ani nabíječku.

Za tuto cenu nabízí Fairphone výbavu, kterou byste jinde sehnali možná i za půlku. Displej s Full HD+ rozlišením a úhlopříčkou 6,3" používá technologii IPS a jako procesor poslouží Snapdragon 750G. Jeho součástí je i podpora sítí 5G a sloty pro dvě SIM karty. Na druhou stranu nic podstatného nechybí, tedy až na 3,5mm jack, který nahradilo univerzální USB-C. Telefon umí i NFC a má čtečku otisků prstů. Vylepšovalo se i v oblasti fotoaparátu, na zádi jsou teď dva s rozlišením 48 megapixelů a přední má 25 megapixelů.

Baterie má kapacitu 3 905 mAh a v dnešní době je hodně neobvyklé, že se k ní dostanete po sejmutí zadního krytu. Bohužel se toto konstrukční řešení negativně podepsalo na odolnosti, která je zde IP54, což jinými slovy znamená, že byste se od vody měli držet co nejdál. Předobjednávky Fairphone 4 už začaly, první kusy se začnou expedovat po 1. listopadu.