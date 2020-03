Facebook Messenger omezí možnosti přeposílání zpráv

Známá vývojářka Jane Manchun Wong, která je zároveň uznávanou specialistkou v oblasti reverzního inženýrství, odhalila skrze svůj Twitter zajímavou novinku, na které v současnosti Facebook pracuje. Konkrétně se jedná o funkci, jež omezuje počet uživatelů, kterým lze přeposlat zprávu. Jak lze vidět v přiloženém videu, aplikace nedovolí přeposlat zprávu více než pěti uživatelům.

Facebook Messenger is working on limiting the amount of threads a message can be forwarded at a time, in order to add frictions on misinformation pic.twitter.com/qRZcE0t4w6