Útočníci zneužívají strach z koronaviru pro cílení spamu

Během posledních dvou dní experti SophosLabs odhalili nový typ e-mailového spamového útoku, který je zacílen na Italy a obsahuje dokument s makry a malwarem Trickbot. E-mail zneužívá obav z onemocnění COVID-19 a nabízí dokument, na který lze kliknout a který údajně obsahuje seznam opatření, s nimiž se lze vyhnout infekci. Tento dokument je však nebezpečný.

As if all the noise about #Coronavirus wasn't enough, the gang distributing #Trickbot #malware jumped on the biohazard bandwagon, with a #spam targeting jittery Italian speakers. New from @thepacketrat : https://t.co/EhXsfGkgpB pic.twitter.com/e2kXYEOSRx

Podle SophosLabs může být spam zneužívající COVID-19 sice novinkou, ale mechanismus použitý k jeho doručování (včetně spamovacích „botů“, které zasílají zprávy včetně podvrženého wordového dokumentu s JavaScriptem) je podobný nebo zcela identický jako kampaně malwaru Trickbot, které probíhají nejméně posledních šest měsíců.

„Kyberútočníci stojící za malwarem Trickbot jsou pravděpodobně zkušení a využívají současné obavy, aby vystrašili lidi, kteří pak kliknou na přiložený dokument. Přestože jde v současné době o Itálii, můžeme podobný útok očekávat také v dalších zemích, kde panují velké obavy z ohnisek viru COVID-19. Nejlepším způsobem, jak se tomuto typu útoků vyhnout, je vypnout makra, dávat si velký pozor na co klikáte a mazat e-maily, které vypadají podezřele nebo pocházejí z neznámého zdroje,“ říká Patrick Müller, Senior Channel Account Executive pro Českou republiku a Slovensko ve společnosti Sophos. „Kdykoli se objeví nějaké veřejně zajímavé téma, jako je COVID-19 nebo požáry v Austrálii, vidíme, že se kyberzločinci snaží proměnit naše obavy ve svoji příležitost. Musíme zůstat ostražití a v dobách krize nedůvěřovat příchozí komunikaci a akceptovat jen rady od veřejných zdravotnických institucí.“

The #Coronavirus-themed #Trickbot spam poses as an urgent message from an Italian public health official, prompting the recipient to open a weaponized Word document that looks like this.



Don't "enable" the content if you see one of thesehttps://t.co/EhXsfGkgpB pic.twitter.com/VFho2DoyeG