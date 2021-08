Exynos W920 je čip nové generace pro chytré hodinky

Fotografie: Samsung

Ještě před tím, než Samsung oficiálně představí nové chytré hodinky na platformě Wear OS, pochlubil se s vlastnostmi čipsetu, který je bude pohánět. Hlavně proto, aby tato informace nezapadla v množství představených novinek.

To by byla škoda, protože po letech stagnace se konečně objevuje tolik potřebná „čerstvá krev“ a vypadá to, že se tak znovu rozjede konkurenční boj mezi jednotlivými výrobci. Hlavní novinkou je v tomto případě přechod na 5nm technologii. Každé zmenšení tohoto čísla umožní, zjednodušeně řečeno, vylepšit výrobcům výkon nebo spotřebu energie, podle toho, co pro dané zařízení preferují. Základem jsou dvě jádra Cortex-A55 s grafický adaptér Mali-G68 od ARM. Zatímco výkon procesorové části se vůči předchůdci zvýšil o pětinu, v grafické části došlo k 10× navýšení výkonu. Nepříjemné „lagy“ při přechodech mezi jednotlivými částmi operačního systému by tak měly být minulostí.

Další podstatnou novinkou je koprocesor Cortex-M55, který bude mít na starosti úlohy spojené s Always-On displejem. Vyčlenění na samostatnou jednotku pak přinese razantní snížení spotřeby. Proto se spekuluje, že nové hodinky by mohly bez nějakých úsporných módů vydržet až týden. To je oproti dnešní realitě 1 až 2 dnů opravdu velký posun. Dopomohou k tomu i menší rozměry čipu, díky čemuž zbude víc místa na baterii.