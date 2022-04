Exynos, nebo Qualcomm? Samsung se u řady Galaxy S možná rozhodne pro MediaTek

Fotografie: Petr Vojtěch, mobilenet.cz

Samsung nasazuje do svých vrcholných telefonů procesory od Qualcommu, případně vlastní Exynosy. V blízké budoucnosti by se však mohlo ledacos změnit. Naznačují to informace businesskorea.co.kr. Již v řadě Galaxy S23 bychom mohli vidět nějaký vrcholný procesor od MediaTeku.

Pokud se obáváte, že vrcholný Samsung s MediaTekem nebude to pravé, zdá se, že do Evropy se tyto kousky nedostanou. Prozatím se předpokládá, že MediaTekem budou vybaveny Galaxy S23 pro asijský trh. Ve zbylé části světa bude buď Exynos, nebo Qualcomm. Dozvěděli jsme se však také to, že MediaTekem by měla být vybavena přibližně polovina všech v budoucnu vyrobených Galaxy S22 FE.

Dodejme, že MediaTek není pro Samsung vyloženě krokem do neznáma, neboť výrobce tyto procesory již občas nasazuje do svých cenově dostupnějších smartphonů.