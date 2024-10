Modernější elektronika podporuje rychlé nabíjení, to se ovšem většinou týká drátového nabíjení s vhodným adaptérem do sítě. Co když si však chcete užít rychlé nabíjení třeba i pod stanem? Některé powerbanky dokáží takový sen naplnit, například dnes testovaná Epico Aluminium PD 100W Power Bank, která kromě vysokého výkonu i skvěle vypadá. Je někde háček?

Hledáte kompaktní powerbanku s extrémním výkonem, která dobije i notebook? Chápeme, i my jsme takovou hledali. Nakonec jsme našli zajímavě vyhlížející Epico Aluminium PD 100W Power Bank, která se chlubí nejen luxusním zpracováním, ale i špičkovým výkonem – to vše za cenu, která neurazí. S powerbankou jsme strávili pár týdnů a v dnešní recenzi vám představíme všechny její klady a zápory.

Technické parametry Epico Aluminium PD 100W Power Bank

Rozměry 10,1 × 4,73 × 4,73 cm Hmotnost 368 g Kapacita 20 000 mAh / 74 Wh Materiál plast Konektory 2× USB-C (100 W), 2× USB-A (22,5 W) Ovládání multifunkční tlačítko Bezdrátové nabíjení ne Signalizace LED displej Cena cca 1 990 Kč

Obsah balení: rozšířený základ

V krabici, která je jen o málo větší než samotná powerbanka, naleznete kromě ní i 10cm USB-C–USB-C kabel a návod. Adaptér do sítě chybí, vzhledem k možnostem powerbanky doporučujeme nákup alespoň 100W, který vyjde zhruba na tisíc korun, ovšem investice se rozhodně vyplatí.

Líbilo se nám kabel v balení

Nelíbilo se nám adaptér je nutné dokoupit

Design a provedení: líbí se nám

Musím uznat, že Epico Aluminium PD 100W Power Bank mě zaujala už na produktových snímcích, ovšem ve skutečnosti působí ještě lépe. Na první pohled vás upoutá její kompaktnost – rozměry činí 10,1 × 4,73 × 4,73 cm. Tělo je z matného hliníku v tmavě šedé barvě, což působí velmi nápaditě a zároveň luxusně. Hmotnost odpovídá kapacitě a použitým materiálům, konkrétně činí 368 gramů. V ruce tak Epico Aluminium PD 100W Power Bank působí jako elegantní těžítko, ovšem v tom nejlepším slova smyslu.

Tělo má tvar kvádru se zkosenými hranami, což je zajímavý designový prvek. Líbí se mi, že logo výrobce je spíše nenápadné a neodvádí pozornost. Plášť powerbanky je po obvodu z hliníku, zatímco spodní a horní hrany jsou plastové.

Vrchní strana powerbanky je osazena 2× USB-C a 2× USB-A. Kromě toho se v rohu nachází multifunkční tlačítko a hlavní informační prvek – LED displej. Ten je monochromatický a kromě zbývající kapacity ukazuje i výkon dodávaný připojenému zařízení. Je to skvělý benefit, protože snadno zkontrolujete, zda například nemáte vadný kabel nebo zda výkon dodávaný powerbankou odpovídá tomu, co slibuje výrobce. Údaje na displeji se mění v reálném čase a powerbanka také informuje, zda se aktuálně nabíjí (IN), nebo dodává energii připojenému zařízení (OUT).

Epico Aluminium PD 100W Power Bank se po stránce designu, provedení a rozmístění funkčních prvků opravdu povedla. Díky kompaktním rozměrům ji můžete přenášet i v malé tašce nebo třeba v kapse od bundy.

Líbilo se nám elegantní design

konstrukční zpracování

kvalitní materiály

přehledný displej

Specifikace a výsledky měření: potěší

Samotná powerbanka obsahuje články s celkovou kapacitou 20 000 mAh, ale mnohem více nás zajímá reálná kapacita, která činí 74 Wh. Tuto energii je powerbanka schopna dodat zařízení, lépe tak odráží to, s čím můžete skutečně počítat. Powerbanka má 2× USB-C zvládající nabíjet zařízení výkonem 100 W, ovšem pokud využijete oba konektory současně, každý bude moci dodávat 50 W, takže 100 W je souhrnná hodnota při zatížení obou konektorů. Powerbanka je také vybavena dvěma USB-A, jež nabídnou maximálně 22,5 W, pokud je využit jen jeden. Nabíjet můžete až 4 zařízení najednou, je však nutné počítat s nižším výkonem na všech portech, kdy je 100 W maximem, které může powerbanka najednou dodat. Zároveň je nutné počítat s vyššími ztrátami.

Na testování jsme použili dva produkty: Apple iPhone 15 Pro Max s kapacitou 17,32 Wh (při napětí 3,85 V) a Apple MacBook Pro 14 M3 s kapacitou 70 Wh (11,6 V). To znamená, že by powerbanka měla notebook nabít minimálně jednou a iPhone ideálně 4×. Při přenosu však dochází ke ztrátám způsobeným například zahříváním, část energie se „ztratí po cestě“. Reálně akceptujeme ztráty 5–15 %.

Kapacita v mAh Kapacita ve Wh Nabití Epico Aluminium PD 100W Power Bank 20 000 mAh 74 Wh 85 minut na 100 % Apple MacBook Pro 14 6 087 mAh 70 Wh 53 minut na 89 % Apple iPhone 15 Pro Max 4 441 mAh 17,32 Wh 107 minut na 100 %

Dobrou zprávou je, že powerbanka Epico Aluminium PD 100W Power Bank nezklamala. MacBook Pro jsme nabíjeli jak pomocí přiloženého USB-C kabelu, tak i přes MagSafe kabel, který je součástí balení notebooku. Při nabíjení přes USB-C kabel jsme dosáhli průměrného výkonu 80 W, s konektorem MagSafe jsme nabíjeli průměrným výkonem 65 W. To je sice méně než u originálního adaptéru Applu, ale stále jde o skvělé hodnoty.

MacBook Pro jsme pomocí USB-C kabelu dobili 1× na 89 %, což znamená ztrátu přibližně 15 %. Při nabíjení přes konektor MagSafe bylo nabíjení mírně pomalejší, ale notebook jsme dobili na 94 %, takže ztráta činila cca 11 % energie.

Nabito na... Délka nabíjení MacBooku USB-C kabelem Zbývající kapacita powerbanky 0 % začátek nabíjení 100 % 38 % 20 minut 55 % 51 % 30 minut 42 % 69 % 40 minut 25 % 89 % 53 minut 0 %

Apple iPhone 15 Pro Max jsme dobili celkem 3× na 100 % a 1× na 89 %, což představuje ztrátu zhruba 9 %, což je vynikající. iPhone se dobíjel průměrně 23 W, což odpovídá nabíjení přes originální adaptér. Pro přesnější výsledky jsme během nabíjení obě zařízení nepoužívali, aby nedocházelo ke ztrátám způsobeným jejich aktivním využíváním.

Pokud máte dostatečně výkonný adaptér, tedy alespoň 100W, nabití samotné powerbanky netrvá dlouho. Na 50 % se powerbanka dobije asi za 40 minut, na 100 % pak za 1 hodinu a 25 minut. To znamená, že s výkonným adaptérem nabíjení powerbanky trvá podobně dlouho jako nabití staršího smartphonu s mnohem menší kapacitou baterie. Doba, kdy se powerbanka nabíjela přes noc, je tak už naštěstí (alespoň v případě tohoto modelu od Epica) minulostí.

Líbilo se nám rychlé nabíjení zařízení

rychlé nabíjení powerbanky

dostatek konektorů (USB-C i USB-A)

Zhodnocení: výhodná koupě

Powerbanka od Epica se jednoznačně povedla. Nejde jen o kapacitu – na trhu existuje dost powerbank s vysokou kapacitou, ale důležité je, jak rychle dokáže vaše zařízení nabít. A samozřejmě také to, jak rychle dobije sama sebe. V tomto ohledu si powerbanka od Epica vede jednoznačně skvěle, proto nás ani tolik nepřekvapila cena kolem 1 990 Kč. Není to málo, ale za kvalitu se platí. A co vy, jak se Epico Aluminium PD 100W Power Bank líbí vám?

