Že adaptéry již dávno nemusí mít tvar velké „cihly“ dokazuje testovaná nabíječka Epico 30W GaN Mini Charge s moderním USB-C a až neuvěřitelně malými rozměry. Jaké jsou mé dojmy z jejího používání?

Nabídka adaptérů je skutečně široká, ovšem na skutečně masový nástup technologie GaN si ještě chvíli počkáme. Mezi její výhody patří kromě možnosti zmenšení rozměrů také zajištění vyššího výkonu i menšího zahřívání, na což sází testovaná nabíječka Epico 30W GaN Mini Charge.

Technické parametry Epico 30W GaN Mini Charger

Výstupy 1× USB-C PD (5 V/3 A, 9 V/3 A, 12 V/2,5 A, 15 V/2 A, 20 V/1,5 A – 30 W max.) Maximální souhrnný výkon 30 W Cena 699 Kč

Obsah balení: adaptér a manuál

Epico 30W GaN Mini Charger

základní dokumentace

Konstrukční zpracování: doslova maličkost

Epico má velmi širokou nabídku adaptérů, powerbank, krytů a řady různého dalšího příslušenství, ovšem testovaná nabíječka má schopnost vás ohromit již na první pohled. Ve standardně velké krabičce se totiž ukrývá skutečně miniaturní nabíjecí adaptér, který se skládá z miniaturního kvádru napojeného na „vidlici“ do zásuvky. Velikost nabíječky činí 32 × 71 × 32 mm a hmotnost pouhých 55 gramů, což dělá z tohoto adaptéru dost pravděpodobně jeden z nejmenších a nejlehčích vůbec. V praxi to znamená, že je možné jej bez problémů schovat do (mužské) dlaně a pochopitelně je i velmi pohodlné jej přenášet v kapsách, a to třeba i přímo v kapse kalhot.

Také designově nemám co vytknout. Výrobce vsadil na osvědčenou bílou v lesklé povrchové úpravě, která působí nadčasově. Decentně vypadá rovněž logo a z praktického hlediska lze zase ocenit výčet podporovaných napětí a proudu na vidlici adaptéru. Líbí se mi také, že horní část s USB-C navazuje přímo na boky, takže se jedná o jeden celistvý plastový blok nasazený na spodní část s vidlicí.

Líbilo se nám extrémně miniaturní tělo a nízká hmotnost

povedený design

Nabíjení: GaN máme rádi

Vzhledem k velikosti nepřekvapí, že adaptér disponuje pouze jedním USB-C, ačkoliv by se na tělo zřejmě bez větších problémů vešlo ještě druhé. Na druhou stranu by pak možná bylo nutné maximální výkon 30 W nějakým způsobem limitovat. Osobně mi pak přijde jeden konektor (vzhledem k miniaturním rozměrům) adekvátní.

Maximálního nabíjecího výkonu 30 W pak bylo dosaženo právě díky technologii GaN, která umožňuje vytvářet menší adaptéry s vyšším výkonem, které se rovněž méně zahřívají. Jejich výroba je však oproti standardním adaptérům o něco dražší. Není to ostatně tak dávno, kdy Apple k iPhonům dodával adaptér o výkonu pouhých 5 W (ještě s USB-A). Ačkoliv nemám žádná pevná data, domnívám se, že na objem jsou oba adaptéry zhruba stejně velké, přesto má Epico šestinásobný výkon. Tento miniaturní adaptér navíc podporuje Power Delivery i PPS, tudíž s ním lze nabíjet třeba i moderní notebooky.

Sám výrobce uvádí vhodnost tohoto adaptéru k nabíjecí MacBooků s čipy „M“. Pokud jste tedy například uživateli MacBooku Air, měl by výkon plně dostačovat k jeho nabíjení i během používání, ačkoliv samozřejmě záleží, jakou konkrétní činnost na něm budete vykonávat. U mnoha moderních smartphonů je pak strop v podobě 30 W zcela dostačující.

Líbilo se nám podpora Power Delivery i PPS

slušný nabíjecí výkon

technologie GaN

Nelíbilo se nám na tělo by se vměstnal i další konektor (avšak zřejmě výměnou za limitovanější výkon)

Zhodnocení: skvělá volba

Miniaturní adaptér Epico považuji za skvělou volbu pro každého, kdo považuje velikost za prioritu, ale přitom se nechce (výrazně) omezovat v oblasti nabíjecího výkonu. Díky technologii GaN se Epicu povedl představit skutečně kompaktní adaptér, s nímž nabijete smartphone, tablet i notebook díky podpoře Power Delivery (a také PPS). S přihlédnutím k rozumné pořizovací ceně (ta se u různých e-shopů docela výrazně liší, avšak tento adaptér jsem zahlédl již za 400 Kč) mohu nabíječku rozhodně doporučit.

Foto: Ioannis Papadopoulos, mobilenet.cz