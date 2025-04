Bezdrátové nabíjecí stojánky s možností snadného složení jsou trendem posledních pár let a my máme radost, že významní výrobci a prodejci se rozhodli obnovit své příslušenství s příchodem standardu Qi2. Stejný osud potkal i povedený nabíjecí stojánek od značky Epico, na který se zaměříme.

Na nočním stolku nesmí chybět kvalitní bezdrátová nabíječka, třeba můj noční stolek již delší dobu obývá velmi povedený bezdrátový nabíjecí stojánek s možností složení, a to Epico Mag Foldable Wireless Charger. Tento povedený kousek je perfektní jak na doma, tak na cesty, po složení má totiž velice kompaktní rozměry, zvládne však i přesto nabít hned tři zařízení – to s podporou MagSafe, indukčně Apple Watch i bezdrátová sluchátka či jinou méně náročnou elektroniku.

S příchodem standardu Qi2, který z MagSafe vychází, začali výrobci nabízet revitalizované verze nabíjecích stojánků a Epico samozřejmě nemohlo zůstat pozadu. Do redakce se nám dostala novinka s označením Epico UltraBase Qi2 3in1 Fold, která přímo navazuje na Epico Mag+ Foldable Wireless Charger, ale výrazně vylepšuje.

Technické parametry Epico UltraBase Qi2 3in1 Fold (EF55)

Rozměry podložky (složený stav) cca 66 × 66 × 26 mm Hmotnost přibližně 200 g Materiály hliník, silikon (spodní protiskluzová a MagSafe základna) Barva titanová a bílá Konektor USB-C Bezdrátové nabíjení ano, 1× Qi2 (MagSafe), 1× Qi a 1× indukční nabíjení Výkon Qi nabíjení (jednotlivě) 15 a 5 W Výkon indukce 2,5 W Maximální souhrnný výkon 22,5 W LED ano, jedna Cena 2 499 Kč

Obsah balení: konkurence, uč se!

V malém prodejním balení v (pro Epico) typickém designu naleznete kromě samotné podložky také napájecí kabel (USB-C–USB-C) o délce zhruba 1,5 m v černé barvě a také adaptér do sítě, opět s USB-C a výkonem 30 W. To opravdu není standard a nám nezbývá než Epico opravdu pochválit. Aby toho nebylo málo, v balení naleznete i elegantní přepravní obal na zip, do kterého umístíte jak složený stojánek, tak kabel a adaptér do sítě. Jednoduše řečeno, když si koupíte nabíječku Epico UltraBase Qi2 3in1 Fold, žádné další náklady navíc vás už nečekají.

Líbilo se nám kabel i adaptér

ochranný obal na cesty

Konstrukční zpracování: výjimečné

Epico UltraBase Qi2 3in1 Fold je pokračovatelem Epico Mag+ Foldable Wireless Charger, vylepšuje především nabíjecí výkon u podporovaných iPhonů. I přesto je podložka mezigeneračně lehce odlišná – rozměry činí zhruba 66 × 66 × 26 mm, hmotnost se pohybuje na hranici 200 gramů, k dispozici je v elegantním titanovém odstínu, pořídit však můžete i bílou verzi.

Velkou chválu si zaslouží konstrukce – hliník je prakticky všude a klouby jsou neuvěřitelně pevné, což rozhodně oceňuji – složení/rozložení chce trochu síly. Není to ale nic špatného, naopak. Jakmile podložku správně nastavíte, aby odpovídala velikosti vašeho iPhonu a uložení hodinek, můžete si být jistí, že se klouby ani nehnou a ve vámi nastavené poloze zůstanou do doby, než si budete přát změnu. Osobně mi tuhost konstrukce maximálně vyhovuje.

Tento model také zvládne nabíjet až tři zařízení současně – iPhone s podporou MagSafe, a to díky velice pevným magnetům, sluchátka s bezdrátovým nabíjením a Apple Watch, to zásluhou indukční podložky, která je navíc výklopná, podobně jako u předchozí generace. Na zadní straně nabíječky naleznete USB-C pro nabíjení a také skrytou LED, která se v noci rozsvítí, aniž by rušila.

MagSafe základna se silikonovým potahem lehce vystupuje nad okolní povrch, díky čemuž se telefon ani podložka zbytečně nezahřívají. Navíc to výrazně usnadňuje natočení (vertikální/horizontální) iPhonu, protože zařízení po vystouplém silikonu příjemně „klouže“. Magnety jsou však velmi silné, rozhodně se tak nemusíte obávat, že by iPhone odpadl jen tak nedopatřením. Podložka bez problému udrží i můj iPhone 16 Pro Max s nasazeným pouzdrem o celkové hmotnosti zhruba čtvrt kilogramu.

Magnety jsou velice silné.

Osobně jsem z designu a provedení Epico UltraBase Qi2 3in1 Fold nadšený – vypadá skvěle, funguje skvěle, rozměry jsou praktické a hmotnost rozumná. Vzhledem k provedení z hliníku vypadají před Epico UltraBase Qi2 3in1 Fold plastové alternativy jako dětská hračka.

Líbilo se nám pevná konstrukce

elegantní barevné varianty

tělo z hliníku

USB-C

Nabíjení: Qi2 jako hlavní výhoda

V posledních měsících se vše točí kolem nového standardu Qi2, který přímo vychází z technologie MagSafe od Applu. Nevýhodou předchozích generací podobných nabíjecích stojánků bylo to, že iPhony se nemohly nabíjet plným výkonem, pokud neměly potřebnou certifikaci od Applu. Většina nabíjecích stojánků tak nabíjela iPhone pouze 7,5 W, což popravdě není nic moc. S příchodem Qi2 se však situace zlepšila – Apple všechny iPhony s MagSafe zpětně aktualizoval, takže podporují i Qi2, tedy plnou teoretickou maximální rychlost 15 W – tedy dvojnásobek původního řešení.

Apple se svým řešením MagSafe utekl zase o kousek dále a originální MagSafe nabíječky podporují nabíjecí výkon až 25 W, ovšem i 15 W u Qi2 je velmi slušných. Výjimku tvoří jen iPhony 12 mini a 13 mini, které se zvládnou dobíjet maximálním výkonem 12 W, v ústraní stojí bohužel i iPhone 16e, který postrádá potřebné magnety.

Jak už název napovídá, Epico UltraBase Qi2 3in1 Fold technologii Qi2 podporuje, iPhone tedy můžete nabíjet výkonem 15 W. Co se týká druhé podložky, ta je standardu Qi1 a nabídne až 5W nabíjení, indukční nabíječka pro nabíjení Apple Watch poskytuje výkon 2,5 W. To sice není moc, ovšem přes noc se vám hodinky bez problému dobijí.

Pro otestování jsme použili Apple iPhone 16 Pro Max, který zvládne skrze Qi2 bezdrátově přijmout až 15 W, tedy maximum toho, co nabízí Epico UltraBase Qi2 3in1 Fold. Použili jsme přibalený 30W adaptér, přičemž nabití na 50 % zabralo 64 minut, na 70 % trvalo 88 minut a na 100 % jsme si museli počkat 2 hodiny a 10 minut. Nutno podotknout, že nabití posledních 10 až 15 % zabere opravdu velmi dlouho, takže pokud spěcháte, nabíjet na více než 90 % se příliš nevyplatí – to se ale týká i nabíjení originálním adaptérem, nejde o vinu nabíječky.

Qi2 mění pravidla hry, naštěstí v náš prospěch.

Musíme doplnit, že Epico UltraBase Qi2 3in1 Fold je zpětně kompatibilní se standardem Qi, takže zvládne dobíjet i starší iPhony bez podpory Qi2, případně jiná zařízení, zde už však nevyužijete potenciálu magnetů. Na závěr doplníme, že rychlost nabíjení různých generací iPhonů se může lehce lišit – záleží třeba i na tom, zda máte aktivní optimalizované nabíjení.

Možná se ptáte, jak je to se zahříváním stojánku – hliníkové tělo skvěle odvádí odpadní teplo směrem ven a dál od nabíjených zařízení, což znamená, že při nabíjení je základna teplá. Není to problém či chyba, ale vlastnost většiny nabíjecích stojánků. Vyšší teplota ničemu nevadí, samotná zařízení se nijak nepřehřívají, je však dobré tuto informaci zmínit.

Líbilo se nám podpora Qi2

rychlé nabíjení

nabije až tři zařízení najednou

Zhodnocení: prostě skvělá

Epico UltraBase Qi2 3in1 Fold je jednoduše skvělý nabíjecí stojánek, který oceníte jak na pracovním stole, tak na nočním stolku či při cestě na dovolenou. Je extrémně kompaktní, zvládne nabít všechny produkty Apple a díky praktickému cestovnímu pouzdru si jej můžete vzít opravdu kamkoli. Epico si zaslouží pochvalu za bohaté příslušenství v základním balení, takže nás ani tolik nepřekvapila cena na hranici 2,5 tisíc korun. V rámci různých akcí však můžete ušetřit poměrně dost peněz, je tedy dobré hlídat i ty.

Znamená to tedy, že bychom si Epico UltraBase Qi2 3in1 Fold beze slevy nekoupili? Ne, Epico UltraBase Qi2 3in1 Fold je jedním z mála nabíjecích stojánků, u kterých bychom na slevu ani nečekali, protože cena odpovídá kvalitě i dodanému příslušenství. Osobně tak mohu nákup doporučit, protože novinka od Epica se mnou určitě zůstane.

Foto: Martin Fajmon, mobilenet.cz