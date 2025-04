Není powerbanka jako powerbanka. Pokud máte iPhone, dává smysl powerbanka magnetická, ideálně s podporou nového standardu Qi2. Díky tomu se podporované iPhony nabíjejí dvojnásobným výkonem, tedy i mnohem rychleji. V dnešní recenzi se zaměříme na dva nové přírůstky značky Epico – modely UltraPack Qi2 a UltraPack Qi2 Slim.

Po nedávné recenzi na špičkový nabíjecí stojánek Epico UltraBase Qi2 3in1 Fold tu máme další, tentokrát hned dvou produktů – jde o magnetické powerbanky UltraPack Qi2 (Slim), které se liší kapacitou baterie, ovšem většinu důležitého sdílejí – podporují nový standard Qi2 a nabízejí luxusní vzhled i provedení.

Technické parametry Epico UltraPack Qi2 (EM71)

Technické parametry Epico UltraPack Qi2 Slim (EM51)

Rozměry Epico UltraPack Qi2

Epico UltraPack Qi2 Slim 102 × 70 × 14 mm

102 × 70 × 9 mm Hmotnost Epico UltraPack Qi2

Epico UltraPack Qi2 Slim 188 g

118 g Kapacita Epico UltraPack Qi2

Epico UltraPack Qi2 Slim 10 000 mAh (38,7 Wh, 3,87 V)

5 000 mAh (19,25 Wh, 3,85 V) Materiál hliník, soft-touch povrch nabíjecí základny Barevné varianty Epico UltraPack Qi2

Epico UltraPack Qi2 Slim titanová, černá

titanová, pouštní titanová Zvýšená odolnost ne USB-C PD výstup 20 W (5 V/3 A, max 9 V/2,22 A) Vstup 20 W (5 V/3 A, max 9 V/2,22 A) Maximální výkon bezdrátového nabíjení až 15 W díky podpoře Qi2 Bezdrátové nabíjení ano, MagSafe + Qi2 Signalizace LED Cena Epico UltraPack Qi2

Epico UltraPack Qi2 Slim 1 799 Kč

1 399 Kč

Obsah balení: slušný standard

Ať už si vyberete Epico UltraPack Qi2, nebo Epico UltraPack Qi2 Slim, v balení naleznete kromě samotné powerbanky ještě 30cm USB-C–USB-C kabel, který využijete jak pro nabíjení samotné powerbanky, tak pro nabíjení zařízení, které nepodporuje MagSafe. Adaptér v balení nehledejte, využít můžete ten od svého mobilního telefonu.

Líbilo se nám kabel v balení

Nelíbilo se nám bez adaptéru

Design a provedení: hliník v barvách

Epico se rozhodlo obě varianty designově sjednotit, ale i částečně odlišit, smysl vysvětlíme hned – jsou stejně vysoké i široké, ale liší se tloušťkou. Verze Slim má 9 mm, „plnotučná“ verze 14 mm. Epico se rozhodlo obě powerbanky odlišit i barevně, takže verze Slim je k dispozici v titanovém a pouštním titanovém odstínu, větší verze pak v titanovém a černém odstínu. Obě powerbanky jsou hliníkové, nabíjecí část s magnety a MagSafe základnou je pogumovaná, aby nepoškrábala záda telefonu.

Obě powerbanky mají i shodné rozmístění prvků – vlevo se nachází tlačítko pro zapnutí/vypnutí, na spodní hraně USB-C (vstup i výstup) a na přední straně LED, které signalizují nabíjení, tedy jak nabíjení powerbanky, tak nabíjení zařízení. Celkem powerbanky nabízejí 5 LED, přičemž 4 informují o zbývající kapacitě a první informuje o stavu.

Musím uznat, že po stránce designu a kvality zpracování není co vytknout. Díky hliníkové konstrukci a neutrálním barevným variantám se powerbanky líbily prakticky všem, komu jsem je ukázal. Osobně jsem si oblíbil variantu Slim, protože díky extrémně tenkému tělu se ztratí v kapse od kalhot, ale dokonce i v kapse od košile. Neznamená to, že by varianta s kapacitou 10 000 mAh nebyla kompaktní, každá je vhodná pro jinou situaci – varianta s kapacitou 10 000 mAh je vhodná na prodloužený víkend, Slim na jednodenní výlet, kdy si chcete být jistí, že nezůstanete „na suchu“.

Verze Slim je dokonale kompaktní.

Obě powerbanky chválím – vypadají luxusně, jsou perfektně zpracované a díky sdílenému USB-C můžete dodat energii i zařízení, které nemá MagSafe nebo nepodporuje bezdrátové nabíjení. Chválím také inteligentní rozmístění ovládacích prvků.

Líbilo se nám elegantní design

špičkové zpracování

luxusní hliníkové tělo

inteligentní rozmístění ovládacích prvků

silikonová nabíjecí základna

USB-C

Výkonnostní testy: každá má svůj smysl

Jak už víme, Epico UltraPack Qi2 nabídne kapacitu 10 000 mAh, mnohem důležitější je však údaj 38,7 Wh při napětí 3,87 V – ten udává reálnou kapacitu, kterou je schopna powerbanka dodat. Co se týká varianty s přídomkem Slim, má 5 000 mAh, konkrétně 19,25 Wh při napětí 3,85 V. My jsme s powerbankou testovali hned dva smartphony – konkrétně iPhone 16 Pro Max jsme nabíjeli pomocí magnetů MagSafe (s podporou Qi2) a Google Pixel 9 Pro XL pomocí přiloženého USB-C kabelu. V následující tabulce si můžete udělat přehled o reálné kapacitě.

Kapacita v mAh (napětí) Kapacita ve Wh Epico UltraPack Qi2 10 000 mAh (3,87 V) 38,7 Wh Epico UltraPack Qi2 Slim 5 000 mAh (3,85 V) 19,25 Wh Apple iPhone 16 Pro Max 4 685 mAh (3,878 V) 18,15 Wh Google Pixel 9 Pro XL 5 060 mAh (3,89 V) 19,22 Wh

Dále je nutné zaměřit se na ztráty, ke kterým dochází v průběhu nabíjení. V případě bezdrátového nabíjení dochází k typickým ztrátám přes 20 %, při kabelovém až 15 %. Záleží rovněž na okolních podmínkách – například při vysoké teplotě jsou ztráty vyšší.

Ztráty odpovídají očekáváním.

Při pohledu do tabulky je zřejmé, že i varianta Slim by měla dobít oba smartphony prakticky na 100 %, ovšem jak už víme, dochází ke ztrátám. Pokud chcete dosáhnout co nejmenších ztrát, doporučujeme nabíjet USB-C kabelem. Pokud chcete ale pohodlí, vsaďte na MagSafe, tedy bezdrátové nabíjení. Začali jsme s iPhonem 16 Pro Max a powerbankou Epico UltraPack Qi2 Slim. S tou jsme iPhone bezdrátově nabili na 81 % a drátově dokonce na 86 %. Velmi podobné to bylo s Google Pixelem 9 Pro XL – ten jsme nabili bezdrátově na 73 % a pomocí USB-C kabelu na 79 %.

Co se týká Epico UltraPack Qi2, tam jsme iPhone 16 Pro Max nabili 1× do 100 % bezdrátově i kabelem, zbývající kapacita stačila na dobití iPhonu 16 Pro Max na 70 % kabelem a 61 % bezdrátově. U Pixelu stačila zbývající kapacita na nabití 57 % bezdrátově a 63 % kabelem. U obou zařízení docházelo ke ztrátám, ovšem stále velmi přijatelným. Nutno podotknout, že podobných výsledků dosáhnete jen v případě, že telefon nebudete v průběhu nabíjení používat, jinak by docházelo k průběžnému vybíjení.

Co se týká rychlosti nabíjení, bezdrátově se iPhone 16 Pro Max nabíjel na 50 % zhruba 72 minut, na 70 % zhruba 105 minut, na 100 % bylo nutné počkat zhruba 2 hodiny a 50 minut. Nabíjení kabelem bylo ještě rychlejší – zhruba o 15 minut v každém intervalu. Google Pixel 9 Pro XL se bezdrátově dokáže nabíjet výkonem 12 W, protože necertifikované bezdrátové powerbanky neumožňují dosáhnout plného výkonu a Qi2 Pixel 9 Pro XL nepodporuje. Na 50 % kapacity baterie se dostanete během 1 hodiny, na 70 % budete čekat asi 100 minut a na 100 % více než 3 hodiny. Pomocí kabelu bude nabíjení rychlejší – například na 50 % se dostanete během hodiny. Dodáme, že skrze powerbanku lze nabíjet i příslušenství, například sluchátka – stačí je položit na určené místo.

Samotná powerbanka se nabíjí pomocí USB-C s maximálním výkonem 20 W. Nabíjet ji budete zhruba 1,5 až 2,5 hodiny, v závislosti na verzi (5 000 či 10 000 mAh) a použitém adaptéru.

Líbilo se nám slušná rychlost nabíjení

Qi2 zajišťuje až 15W nabíjení

možnost bezdrátového i drátového nabíjení

nabíjí i příslušenství

Nelíbilo se nám ztráty jsou vyšší než u klasické powerbanky

Zhodnocení: elegantní batůžek na cesty

Nové powerbanky od Epica s podporou Qi2 si mě získaly – reálná kapacita odpovídá očekáváním, nabíjení je výrazně rychlejší než u předchozích generací a díky kompaktnímu provedení si je můžete vzít opravdu kamkoli. Díky hliníkovému tělu navíc působí velmi elegantně, takže se za ně stydět rozhodně nebudete. Epico chválíme, že i u příslušenství v podobě powerbanky nabízí na výběr ze dvou barevných variant, díky čemuž si můžete barvu lépe sladit s vaším iPhonem. Varianta Slim s kapacitou 5 000 mAh vyjde na 1 399 Kč, varianta s dvojnásobnou kapacitou stojí 1 799 Kč – v rámci různých akcí jsou ceny ještě nižší. Za nás jasný palec nahoru.

Foto: Martin Fajmon, mobilenet.cz