Environmentální balení telefonů Sony nemá adaptér ani kabel. Co zmizí příště?

Fotografie: Petr Vojtěch, mobilenet.cz

Trend odstraňování příslušenství z balení smartphonů pojalo za své i Sony, které u dvojice nově představených Xperií IV odebralo nejen adaptér, ale také kabel. Další výrobci jej přitom budou velmi pravděpodobně brzy následovat. Neexistuje ale i jiný způsob, jak být více environmentální, který by uživatelé přijali s povděkem?

Nejdřív nám sebrali sluchátka, potom nabíječku a nyní i kabel. Nějak tak by si mohl postesknout průměrný zákazník, který příliš neřeší lokální ani globální environmentální problémy, zato jej zajímá, kolik peněz bude muset investovat do nákupu chybějícího adaptéru. A ačkoliv jsou glosy doménou kolegy Ondřeje, nemohl jsem si ani já odpustit malé zamyšlení nad trendem mizejícího příslušenství z balení moderních smartphonů.

Jak možná víte, dvojice nových Xperií, které mě velmi zaujaly výbavou (kompaktnější Xperia 10 IV s 5 000mAh baterií a hmotností 161 gramů možná ještě o něco víc než regulérní vlajková Xperia 1 IV), dorazí se zásadně pozměněnou krabičkou. Redukovat se bude nejen velikost, ale především obsah, viz tisková zpráva výrobce „Skupina Sony Group připravila ekologický plán „Road to Zero“, jehož cílem je dosáhnout nulové ekologické stopy do roku 2050. Jako součást tohoto plánu si společnost Sony vytyčila střednědobý cíl na období od fiskálního roku 2021 do roku 2025 pod názvem „Green Management 2025“ (GM2025). V rámci GM2025 je jedním z cílů „zcela eliminovat plastové obalové materiály“ u nově navrhovaných malých produktů. U modelu Xperia se zatím podařilo omezit použití plastů u obalů tím, že plastové části byly eliminovány nebo nahrazeny papírovými materiály. Příkladem je nahrazení laminování plastovou fólií lakem odolným proti oděru. Krabička je přibližně o 50 % tenčí než u předchozích modelů, přičemž nabíječka a kabel nejsou součástí balení, což optimalizuje efektivitu přepravy.“

Kabel je pryč, co teď?

Zatímco eliminaci plastových obalových materiálů v balení nelze než chválit (Sony tento přístup aplikuje i u balení novějších sluchátek, ale také například u herní konzole PlayStation 5), odstranění adaptéru a kabelu vzbuzuje mnohem více emocí. Chybějící nabíječka u Xperie 1 IV v dnešní době příliš nepřekvapí, u Xperie 10 IV ze střední třídy se však jedná již o poměrně smělý krok. Jako ještě více odvážné se jeví rozhodnutí odstranit z balení rovněž napájecí/datový kabel, jehož přítomnost by nepochybně znamenala (mírně) vyšší hmotnost balení, věřím však, že by se bez velkých obtíží vměstnal i do nové o 50 % menší krabičky.

Zároveň vyvstává otázka, jestli je zrovna kabel z balení opravdu vhodné odstranit, neboť různé standardy se netýkají pouze adaptérů, ale i kabelů. Možná se tak i vám někdy stalo, že zatímco jeden kabel fungoval u smartphonu či jiné elektroniky bez problémů a zvládal datové přenosy, s jiným byly problémy, přestože měl rovněž podporovat přenos dat.

Kdy se konečně zaměříme na softwarovou podporu?

Čert ale vem kabel samotný. Toto zamyšlení totiž nemá být „hate“ na Sony, které bude jistě brzy následovat Apple, Samsung a další, jako spíše apel na výrobce elektroniky a také jejich zákazníky. Věřím totiž, že to, co se mnohem víc podepíše na kondici naší přírody, je doba, kterou jsme schopni zakoupený telefon (či jakoukoliv jinou elektroniku) komfortně používat. Pokud si budeme každých pár měsíců, rok, či dva pořizovat nové zařízení, a motivovat tím výrobce k vydávání nových produktů v čím dál kratších intervalech, silně pochybuji, že zátěž spojenou především s výrobou a expedicí ke koncovým zákazníkům vyrovná menší balení či chybějící adaptér s kabelem. Ohlédneme-li se přitom do minulosti, zjistíme, že životní cyklus vydávání nových telefonů se podstatně zkrátil.

Mnohem efektivnější (z environmentálního hlediska) by tedy mohlo být, kdyby se renomovaní výrobci jednotně dohodli na tom, že novým smartphonům budou standardně poskytovány například čtyři roky softwarové podpory a zařízení budou obsahovat takový hardware, aby byla i ke konci tohoto období stále použitelná. Uživatelé by tak „nemuseli“ vyměnit starý telefon za novější například kvůli tomu, že už na jejich zařízení, kde mají bankovní aplikace a další citlivá data, nevychází bezpečnostní záplaty. Cokoliv nad čtyři roky by pak bylo otázkou diferenciace od konkurence. Že to zní až příliš růžově?

Samozřejmě by stále existovala skupina lidí, jejíž návyky by se nezměnily. Není však prodloužení (potenciální) životnosti zařízení a ovlivnění nemalé skupiny uživatelů, kterým jde především o použitelnost, nikoliv o nejnovější technologické vychytávky, i přesto lepší cestou, jak být více environmentální?