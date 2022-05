Sony Xperia 10 IV je nejlehčí smartphone s 5G, 5 000mAh baterií a 3,5mm jackem

Fotografie: Sony

Vlajkovou Xperii 1 IV doprovodí cenově dostupnější Xperia 10 IV, která přináší zajímavou výbavu za přívětivou cenu a bude dostupná hned ve čtyřech barevných variantách.

Lehká jako pírko, přitom s velkou baterií

Jednou z hlavních předností nové Xperie 10 IV je nepochybně 5 000mAh baterie, kterou se výrobci podařilo vměstnat do těla o rozměrech 153 × 67 × 8,3 mm s hmotností 161 gramů, přitom zachoval i praktický 3,5mm jack. Sony se tak chlubí tím, že se jedná o nejlehčí smartphone s 5G a takto velkou baterií na světě, hrdé však může být i na dvojici certifikací zvýšené odolnosti IP65/68.

Čelní strana je pak stále domovem 6" OLED panelu s poměrem stran 21:9, který bohužel nedisponuje zvýšenou obnovovací frekvencí, zato by však měl nabídnout o 50 % vyšší maximální jas, což vždycky přijde vhod. Chvalitebné je rozhodně i nasazení prémiového ochranného skla Corning Gorilla Glass Victus.

Fotoaparát pro každou příležitost

Fotovýbava na zadní straně čítá hlavní fotoaparát (27mm), ultraširokoúhlý objektiv (16mm) a dvojnásobný teleobjektiv (54mm), rozlišení, světelnost či velikost použitých senzorů si však výrobce prozatím nechává pro sebe. Potvrzena je naopak vítaná přítomnost optické stabilizace (pouze u hlavního snímače) či celá řada fotorežimů pro focení zvířecích mazlíčků, nočních portrétů apod. Selfie kamerka vsadí na 8Mpx rozlišení a speciální algoritmy pro vykreslení většího množství detailů při zachycení lidské tváře.

Snapdragon 695 a Android 12

Novinku bude pohánět čipset Snapdragon 695, který má dostatek výkonu i podporu 5G, a to v doprovodu 6 GB RAM a 128GB úložiště. Zákazníci se také mohou těšit na příchod novinky s Androidem 12 a příslibem alespoň dvou velkých aktualizací OS a tří let bezpečnostních záplat.

Sbohem (nejen) nabíječko

Jednou z novinek u obou dnes představených Xperií má být nově o 50 % menší balení ve srovnání s předchozími modely. Krabička, která měla mít dříve na výšku 55 milimetrů, bude mít nově pouhých 26 milimetrů, zmizí z ní však nejen napájecí adaptér, ale také datový/nabíjecí kabel. Skupina Sony Group chce tak v rámci ekologického plánu Road to Zero dosáhnout nulové ekologické stopy do roku 2050.

Cena a dostupnost

Xperia 10 IV 5G bude v prodeji s operačním systémem Android 12 od poloviny června 2022 za přibližnou cenu 12 499 Kč. Novinku si bude možné předobjednat od 23. 5. 2022 v černé, bílé, mátově zelené a levandulově fialové variantě a u vybraných partnerů získat v rámci předobjednávky spolu s telefonem sluchátka WF-C500 v černé barvě.