DxOMark má vítěze. Do role nejlepšího fotomobilu pasoval Honor Magic6 Pro

Fotografie: Ioannis Papadopoulos, mobilenet.cz

Honor Magic6 Pro je v současnosti vlajkovým modelem výrobce na našem trhu, který představuje alternativu pro rovněž skvěle vybavený Honor Magic V2, jenž cílí na vyznavače ohebné konstrukce. Honor Magic6 Pro zároveň přináší celou řadu výhod, které z něj v očích mnohých dělají nejlépe vybavený Android na trhu. Softwarová podpora sice není tak dlouhá jako u nejnovějších vlajkových telefonů Samsung či Google, po stránce hardwaru má však novinka hned několik es v rukávu. Z nich rozhodně stojí za vyzdvihnutí velká 5 600mAh baterie (díky inovativnímu využití křemíku), možnost pokročilého 3D rozpoznávání obličeje v tandemu s optickou čtečkou otisků prstů či parádní 6,8" LTPO OLED panel s maximálním jasem až 5 000 nitů.

Honor Magic6 Pro aspiruje na nejlepší vlajku s Androidem (RECENZE)

Již před uvedením novinky na trh či jejím evropským představením, kterého jsme se zúčastnili na veletrhu MWC 2024, bylo jasné, že se výrobce bude soustředit také na fotovýbavu, která se v tomto případě vyjímá zejména nasazením 180Mpx teleobjektivu. Nyní nad novinkou vydali verdikt také odborníci z DxOMarku. Honor Magic6 Pro zabodoval a umístil se na prvním místě žebříčku nejlepších fotomobilů, jaké konkrétní vlastnosti je však zaujaly nejvíce?

Špičkové zoomovací schopnosti i realistické portréty

Z poměrně širokého výčtu předností, které lze najít na stránkách dxomark.com, můžeme začít obecnou pochvalou za snímky excelentní kvality, a to nejen za ideálních světelných podmínek venku, ale také v o poznání náročnějším interiéru. Honor Magic6 Pro si však získal uznání rovněž za to, že zvládá zachytit velmi povedené portréty se schopností rychlého a přesného ostření i přirozeného vykreslení pokožky. U portrétů byla nadále zmíněna schopnost velmi přirozeného oddělení foceného objektu či objektů od pozadí, čímž opticky „vystoupí“ a výsledný efekt je o to zajímavější.

Tím však odborníci z DxOMarku nekončí, neboť se rozhodli pochválit i za špičkové zoomovací schopnosti s velkým množstvím detailů i ve vysokých úrovních přiblížení či ohromující kvalitu selfie kamerky během natáčení videí i pořizování snímků. A s čím naopak spokojeni nebyli? Mezi výtkami, jež se vztahovaly k fotovýbavě, lze zmínit nekonzistentní stabilizaci během natáčení selfie kamerkou, drobné zvukové zkreslení při videozáznamu koncertů či ne vždy zcela spolehlivé chování telefonu během natáčení videa, především ve zhoršených světelných podmínkách, a využívání automatického ostření.