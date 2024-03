Styl na prvním místě. Honor představil Magic6 Ultimate a Magic6 RSR

Fotografie: Honor

Honor už sice uvedl svou vlajkovou loď Magic6 Pro, avšak v rukávu má ještě speciálne edice. Oficiálně byl představen model Magic6 Ultimate se speciálním vzhledem a vylepšenou výbavou + ryze stylový Honor Magic6 RSR Porsche Design.

Pakliže se zaměříme na vzhled, hlavní změny se odehrávají na zadní straně, kde si výrobce vyhrál nejen s povrchem, ale především s moduly fotoaparátů. Magic6 RSR Porsche Design je vybaven šestihranným fotomodulem, zatímco Magic6 Ultimate má spíše čtvercový. Samotná výbava pak z opravdu velké části vychází ze zmíněného Magicu6 Pro.

Rozměry obou novinek činí 162,5 × 75,8 × 8,9 mm, Magic 6 RSR Porsche Design váží 237 gramů, oproti tomu Ultimate 227 gramů. OLED displeje mají 6,8", 120Hz obnovovací frekvenci a jemné rozlišení. O jejich ochranu se stará sklíčko Honor Diamond Giant Rhino Glass.

Maximální možný výkon zajistí Snapdragon 8 Gen 3, který se u verze RSR Porsche Design pojí se 24GB RAM a 1TB úložištěm. Na stejně velkou paměť lze dosáhnout i u varianty Ultimate, avšak zde je k dispozici i 512GB úložiště a „jen“ 16 GB.

Hlavní fotoaparát v případě obou modelů je vylepšeného typu H9800, zachovává 50megapixelové rozlišení a proměnnou clonu f/1,4 až f/2,0. Samozřejmostí je optická stabilizace obrazu. Dále je připraven 180megapixelový periskopový objektiv s 2,5× bezztrátovým zoomem. Výčet uzavírá 50Mpx ultraširokoúhlý objektiv se záběrem 122°. Za zmínku však stojí i situace na čelní straně, kde je v displejích podlouhlý průstřel, ve kterém se nachází 50Mpx selfie kamerka a senzor 3D ToF. Honor slibuje pokročilé 3D rozpoznávání obličeje i ve špatných světelných podmínkách.

Baterie disponují kapacitou 5 600 mAh a je podporováno 80W drátové nabíjení, přičemž alternativou je 66W bezdrátové. Z výbavy pak stojí za vzpomenutí konektivita. Ta je naprosto špičková, ale pouze u Magic6 Ultimate výrobce zmiňuje i obousměrnou satelitní komunikaci.

Obě novinky se nejprve podívají na čínský, až později by měly zamířit i do dalších regionů. Honor Magic 6 RSR Porsche Edition by se měl nabízet za bezmála 40 tisíc korun i s daní. Varianty Ultimate bude výrazně dostupnější, vyšší verze s 1TB pamětí má startovat s cenou kolem 32 tisíc korun s daní, poloviční paměť by měla vyjít přibližně na 27 tisíc korun s daní.

Technické parametry Honor Magic6 Ultimate Kompletní specifikace Konstrukce 162,5 × 75,8 × 8,9 mm , 227 g , konstrukce: klasická, odolnost: IP68 Displej AMOLED, 6,8" (2 800 × 1 280 px) Fotoaparát 50 Mpx , LED dioda, video: 3 840 × 2 160 px, 60 FPS Chipset Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3 , Paměť RAM: 16 GB , vnitřní paměť: 1 000 GB , paměťové karty: ? Datové funkce 5G: ano , LTE: ano , Wi-Fi: Wi-Fi 7, Bluetooth: 5.3, NFC: ano Operační systém Android 14 Akumulátor 5 600 mAh , bezdrátové nabíjení: ano Dostupnost , ?