WhatsApp přichází oficiálně na displeje hodinek se systémem Wear OS

Hodinky se systémem Wear OS 3 získávají oficiálně možnost využívat aplikaci WhatsApp ve finální verzi. Doposud platilo, že sice existovala, nicméně pouze jako beta. Aplikace na hodinkách umožňuje ovládat WhatsApp tak, jak jste zvyklí z mobilního telefonu. Samozřejmostí je čtení zpráv, ale i odpovídání pomocí textu, hlasu či emotikonů. Stejně tak lze přijímat hovory přímo z hodinek. Pakliže navíc máte model s vlastním internetovým připojením, lze úkony provádět i mimo dosah vašeho telefonu.

