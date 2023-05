Drsný test ASUSu ROG Phone 7 Ultimate ukazuje jeho vnitřnosti

Fotografie: Ioannis Papadopoulos, mobilenet.cz

Minulý měsíc se k nám dostal na test opravdu zajímavý telefon. ASUS ROG Phone 7 Ultimate představuje jeden z nejlepších mobilů dnešní doby, pokud ho berete hlavně jako přenosné herní zařízení. To se mimo jiné projevuje i tím, že má externí chlazení AeroActive Cooler 7, jež představuje větráček, který se nacvakne na záda telefonu díky sekundárnímu USB-C na boku.

Protože jsme měli telefon zapůjčený, bylo potřeba jej vrátit v původním stavu. To však neplatí pro autora z YouTube kanálu JerryRigEverything. Jeho úkolem je naopak otestovat maximum toho, co telefon vydrží, až do jeho úplného zničení. Výsledky škrábání po skle nejsou nijak překvapivé a odpovídají použitému materiálu. Daleko působivější je ale rozborka chladicího zařízení, které se důmyslným způsobem stará o to, aby se teplo od čipu dostalo až k ventilátoru. Díky tomu je telefon schopen poskytovat maximální výkon bez omezení, zatímco u pasivně chlazených přístrojů dojde ke snížení frekvencí, aby nenastalo poškození čipu a dalších součástí. Potěšila i odolnost hliníkového rámu, který se i přes značnou sílu nepodařilo zlomit.