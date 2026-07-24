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Zásadní nedostatek první generace MacBooku Neo nenapraví ani jeho nástupce

Martin Fajmon
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Zásadní nedostatek první generace MacBooku Neo nenapraví ani jeho nástupce
Fotografie: Ioannis Papadopoulos, mobilenet.cz
  • Apple chystá druhou generaci svého nejdostupnějšího notebooku
  • MacBook Neo má dostat výkonnější čip A19 Pro a 12 GB operační paměti
  • Podsvícení klávesnice se však podle dostupných informací nedočkáme

Nejdostupnější MacBook v nabídce Applu se má příští rok dočkat první mezigenerační obměny. Podle Marka Gurmana z agentury Bloomberg (viz bloomberg.com) pracuje výrobce na novém MacBooku Neo, který přinese především výkonnější čip a více operační paměti. Revoluci čekat nemáme, obě změny ale mohou být při každodenním používání znát.

Současný MacBook Neo spoléhá na čip A18 Pro doplněný o 8 GB operační paměti. Druhá generace má přejít na novější A19 Pro a kapacita RAM se údajně zvýší na 12 GB. Právě více operační paměti by mohlo být důležitější novinkou než samotná výměna čipu. Osm gigabajtů dnes sice na prohlížení webu, sledování videí nebo základní kancelářskou práci stále postačuje, při větším množství otevřených aplikací už ale může notebook poměrně rychle narazit na své limity.

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Apple má zároveň obměnit nabídku barevných provedení. Aktuální generace se prodává ve stříbrné, růžové, žluté a indigové variantě, konkrétní nové odstíny však zatím známé nejsou. Po konstrukční stránce se žádné větší změny neočekávají.

Apple MacBook NeoApple MacBook NeoApple MacBook NeoApple MacBook Neo
Apple MacBook Neo
Apple MacBook Neo
Apple MacBook Neo
Apple MacBook Neo
Na celou obrazovku
Apple MacBook Neo

To bohužel znamená, že by měla i nadále chybět podsvícená klávesnice. U cenově dostupného notebooku lze některé kompromisy pochopit, právě podsvícení kláves je ale praktická drobnost, kterou nabízí i řada výrazně levnějších modelů s Windows. Při práci večer nebo v hůře osvětlené místnosti dokáže jeho absence zbytečně znepříjemnit používání a je škoda, že Apple podle všeho nevyužije druhou generaci k nápravě.

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Termín představení zatím potvrzen nebyl, jako nejpravděpodobnější se však jeví první polovina roku 2027. Současný MacBook Neo dorazil letos v březnu za původní cenu 599 dolarů, kterou Apple na americkém trhu později zvýšil na 699 dolarů – u nás startoval na částce 17 tisíc korun, po zdražení jej pořídíte za 20 tisíc korun. Zda si nová generace současnou cenu udrží, zatím není jasné – už nyní ale mnoho nových zájemců přemýšlí nad tím, zda pořídit MacBook Neo, nebo si připlatit za MacBook Air.

9to5mac.com, bloomberg.com, macrumors.com,
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Ben Ben
Ben Ben
Řekl bych, že ten zásadní nedostatek je právě ta RAM. Podsvícenou klávesnici dokáže překousnout kde kdo. Každopádně teď po zdražení už to je celkem o ničem, no.
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Jaroslav Paleček
Jaroslav Paleček
To nenasazení podsvícené klávesnice je škoda. I notebooky za 12 tisíc to mají.
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