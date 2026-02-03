mobilenet.cz na sociálních sítích

Dokonalý AMOLED displej bez odlesků? TCL na MWC ukázalo něco, co budete chtít i vy

Martin Fajmon
Dokonalý AMOLED displej bez odlesků? TCL na MWC ukázalo něco, co budete chtít i vy
Fotografie: Petr Vojtěch, mobilenet.cz
  • TCL na veletrhu MWC prezentovalo technologii NXTPAPER AMOLED
  • Kombinuje výhody panelů NXTPAPER a technologie AMOLED
  • Nabízí syté barvy a perfektní antireflexní povrch

Pár novinek z veletrhu MWC v souvislosti se značkou TCL jsme vám již ukázali, ale tahle novinka vám dost možná vyrazí dech – nám ho téměř vyrazila. Jedná se o prototyp zařízení s matným NXTPAPER displejem, tentokrát s technologií AMOLED. Ano, NXTPAPER displeje jsou pro zařízení TCL typické již posledních pár let, ovšem až teprve nyní se bavíme o displeji s technologií AMOLED, která posouvá vizuální zážitek ještě o pořádný kus dál.

TCL NXTPAPER 70 ProTCL NXTPAPER 70 ProTCL NXTPAPER 70 ProTCL NXTPAPER 70 ProTCL NXTPAPER 70 Pro
TCL NXTPAPER 70 Pro
TCL NXTPAPER 70 Pro
TCL NXTPAPER 70 Pro
TCL NXTPAPER 70 Pro
TCL NXTPAPER 70 Pro
Na celou obrazovku

Značka TCL prezentovala tento panel na prototypu zařízení, samotná technologie bude nasazena v reálném provozu později v tomto roce, prozatím se spekuluje o jeho druhé polovině. TCL tuto novinku prezentuje jako NXTPAPER AMOLED, která kombinuje výhody obou světů – technologie NXTPAPER zaručuje displej bez odlesků, technologie AMOLED poté nabízí typicky ostré a jasné barvy, včetně černé, která je opravdu černá. Na první pohled oxymóron, ale realita předčila naše očekávání.

Novou technologií se společnost chlubila v rámci veletrhu MWC, kterého se naše redakce účastní osobně. Při pohledu na prototyp oceňujeme špičkové barvy a prakticky neuvěřitelný antireflexní povrch, díky čemuž vypadá běžný AMOLED panel v současných zařízeních jako zrcadlo, zatímco NXTPAPER AMOLED působí jako klasický barevný časopis.

TCL NXTPAPER 70 Pro
TCL NXTPAPER 70 Pro a prototyp s NXTPAPER AMOLED

TCL se chlubí, že displej bude nabízet vysoký jas přes 3 000 nitů, rozlišení bude 1,5K, panel rovněž eliminuje modré světlo. Na veletrhu jsme mohli prototyp porovnat s modelem TCL NXTPAPER 70 Pro s LCD panelem, kdy si lze na první pohled všimnout výrazného rozdílu ve prospěch technologie NXTPAPER AMOLED.

