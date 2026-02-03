Dokonalý AMOLED displej bez odlesků? TCL na MWC ukázalo něco, co budete chtít i vy

Pár novinek z veletrhu MWC v souvislosti se značkou TCL jsme vám již ukázali, ale tahle novinka vám dost možná vyrazí dech – nám ho téměř vyrazila. Jedná se o prototyp zařízení s matným NXTPAPER displejem, tentokrát s technologií AMOLED. Ano, NXTPAPER displeje jsou pro zařízení TCL typické již posledních pár let, ovšem až teprve nyní se bavíme o displeji s technologií AMOLED, která posouvá vizuální zážitek ještě o pořádný kus dál.
Značka TCL prezentovala tento panel na prototypu zařízení, samotná technologie bude nasazena v reálném provozu později v tomto roce, prozatím se spekuluje o jeho druhé polovině. TCL tuto novinku prezentuje jako NXTPAPER AMOLED, která kombinuje výhody obou světů – technologie NXTPAPER zaručuje displej bez odlesků, technologie AMOLED poté nabízí typicky ostré a jasné barvy, včetně černé, která je opravdu černá. Na první pohled oxymóron, ale realita předčila naše očekávání.
Novou technologií se společnost chlubila v rámci veletrhu MWC, kterého se naše redakce účastní osobně. Při pohledu na prototyp oceňujeme špičkové barvy a prakticky neuvěřitelný antireflexní povrch, díky čemuž vypadá běžný AMOLED panel v současných zařízeních jako zrcadlo, zatímco NXTPAPER AMOLED působí jako klasický barevný časopis.
TCL se chlubí, že displej bude nabízet vysoký jas přes 3 000 nitů, rozlišení bude 1,5K, panel rovněž eliminuje modré světlo. Na veletrhu jsme mohli prototyp porovnat s modelem TCL NXTPAPER 70 Pro s LCD panelem, kdy si lze na první pohled všimnout výrazného rozdílu ve prospěch technologie NXTPAPER AMOLED.