WhatsApp testuje nové funkce pro hovory. Čeho se možná dočkáme?

Fotografie: Petr Vojtěch, mobilenet.cz

WhatsApp dle informací severu WABetainfo, (viz wabetainfo.com) rozšiřuje možnosti svých hlasových a video hovorů, alespoň pro uživatele beta verze na Androidu. Novinky přicházejí v rámci beta verze 2.24.7.18, kde se objevuje několik praktických vylepšení zaměřených na pohodlí při hovorech.

První novinka se týká hlasových hovorů. Nově se před přijetím ukáže i možnost, jak ztlumit mikrofon. Na jednu stranu to vypadá jako zcela zbytečné, kdo by si chtěl vypnout mikrofon před přijetím hlasového hovoru. Na druhou stranu to možná někomu někdy může přijít vhod na prvních několik vteřin.

Další nově testovaná funkce je zahrnuta k videohovorům. Obdobně jako vypnutí mikrofonu, bude zde možné předem deaktivovat kameru. Nebudete tak ihned vidět, jakmile videohovor přijmete. Jednoznačně se jedná o užitečnější funkci, například ve chvílích, kdy se potřebujete upravit, přesunout do vhodnějších prostor, ale mezitím můžete videohovor přijmout jen bez aktivní čelní kamerky.

Poslední chystaná funkce se rovněž týká videohovorů. Uživatelé získají možnost na probíhající videohovor reagovat prostřednictvím emoji a vyjádřit tak například souhlas, aniž by museli rovnou promluvit. Všechny zmíněné funkce jsou dostupné vybraným beta testerům, avšak v nadcházejících týdnech by se ve formě aktualizace měly objevit u všech uživatelů.