Dilema štíhlých smartphonů: jak moc se zmenší baterie u Galaxy a iPhonu „Air“?

Fotografie: Ioannis Papadopoulos, mobilenet.cz

Na obzoru se rýsují hned dva velmi štíhlé smartphony. Kromě iPhonu 17 „Air“ (někdy také označovaného jako „Slim“) se diskutuje rovněž o příchodu tenkého zástupce vlajkové řady Galaxy S. Jedná se o skvělou ukázku situace, kdy se dřívější trendy opět vrací do módy. V historii smartphonů se totiž výrobci již v jednu chvíli předháněli, kdo přijde s tenčím telefonem. Technologie od té doby značně pokročila a telefony jsou výrazně lepší ve všech ohledech. Baterie jsou však stále limitovány fyzickými rozměry. Jinými slovy, velikost baterie je přímo úměrná tomu (a naopak), jakou má energetickou kapacitu.

V tomto kontextu pak vyvstává otázka, zda je opětovný příchod velmi tenkých smartphonů vůbec pozitivní, či zda se nejedná jen o pouhý designový výstřelek. Již v minulosti se ukázalo, že tenké smartphony nejsou mnohdy příliš pohodlné k dlouhodobému držení, nemluvě o možných problémech spojených s nízkou tloušťkou, a tedy i pevností celé konstrukce.

Právě velikost baterie však bude ústředním tématem a nejnovější únik informací na čínské sociální síti Weibo může v tomto ohledu mnohé zájemce nemile překvapit. Podle uživatele s přezdívkou Digital Chat Station se sice dočkáme velmi tenkých smartphonů, v případě iPhonu s tloušťkou zhruba 5 až 6 milimetrů, zatímco u Galaxy S25 Slim by se mělo jednat o 6,4 milimetru, ale tato štíhlost by mohla být vykoupena kapacitou baterie a dost možná i další výbavou. Například iPhone 17 Air (pokud se tak skutečně bude jmenovat) by údajně mohl disponovat pouze jedním fotoaparátem, zřejmě aby bylo více prostoru pro baterii, ačkoliv to může souviset i s jinými faktory.

Velikost baterie u obou modelů se má pohybovat mezi 3 000 až 4 000 mAh, což je na dnešní poměry poměrně málo. Respektive pro iOS může být taková hodnota plně vyhovující vzhledem k tomu, jak tento systém v kombinaci s hardwarem iPhonu funguje, avšak u Androidů jsme zvyklí i na znatelně vyšší hodnoty v rovněž kompaktních smartphonech. Na druhou stranu by mohl právě příchod velmi tenkých smartphonů motivovat i v oblasti baterií konzervativnější společnosti, jako jsou Apple a Samsung, k urychlení přechodu na moderní křemíkové baterie s výrazně vyšší energetickou hustotou.