Přichází doba ultratenkých smartphonů? Kromě Applu takový chystá i Samsung

Fotografie: Ioannis Papadopoulos, mobilenet.cz

Na internetu se již nějakou dobu šušká, že se v příští řadě iPhonů dočkáme náhrady za model Plus. iPhone Plus sice nabízí špičkovou výdrž baterie (iPhone 16 Plus má dokonce o něco větší baterii oproti iPhonu 15 Plus při zachování rozměrů a o 2 gramy nižší hmotnosti), ale podobně jako iPhony mini, si mezi zákazníky nezískal takovou oblibu. I proto údajně Apple hodlá nahradit tento model smartphonem, který by namísto názvu Plus mohl nést přezdívku Slim a zaujmout velmi tenkou konstrukcí. Jak už to tak v mobilním odvětví bývá, ve stejném duchu by mohl Samsung uvést novinku v rámci chystané série Galaxy S25.

Portfolio jihokorejského výrobce se na rozdíl od Applu skládá ze tří modelů: nejmenšího smartphonu bez doprovodného označení, středního modelu Plus a nejlepšího modelu Ultra. Nyní se však spekuluje také o verzi Galaxy S25 Slim. Tento model by měl výbavou předčit Galaxy S25+, avšak zároveň by u něj měl být ponechán nějaký prostor, aby vyniknul Ultra. Přesto by si měl podle známého leakstera Ice Universe od modelu Ultra propůjčit kameru, pravděpodobně primární. Podle dostupných informací by se mělo jednat o 200Mpx senzor s OIS stabilizací, zbytek výbavy by pak mohl odpovídat očekávané fotovýbavě Galaxy S25+, tedy zřejmě trojnásobný teleobjektiv s rozlišením 10 Mpx a 12Mpx ultraširokoúhlá kamera. Otázkou pochopitelně také zůstává, zda se Samsung konečně naučí u svých cenově dostupnějších vlajkových modelů implementovat makro režim u ultraširokoúhlého objektivu.

Exclusive: The Galaxy S25 Slim is equipped with an “Ultra” camera. — ICE UNIVERSE (@UniverseIce) November 7, 2024



Doposud nemáme žádné informace o tom, jak tenké by chystané modely Galaxy S25 Slim nebo iPhone 17 Slim vlastně mohly být. Samsung například aktuálně nabízí svůj nejlepší tablet Galaxy Tab S10 Ultra s tloušťkou pouhých 5,4 milimetrů. Vzhledem k velikosti tabletu je však mnohem snazší rozložit veškeré komponenty. Tloušťka 5,4 milimetrů je zároveň na hranici možností, neboť je téměř identická s tloušťkou USB-C konektoru. V minulosti jsme se také dočkali několika velmi tenkých smartphonů (například od značky Motorola), které však kvůli jejich tloušťce nebylo příjemné používat a často trpěly nízkou výdrží baterie.

Společnosti Apple a Samsung by mohli tento problém částečně vykompenzovat nasazením nového typu křemíkové baterie, zda se k tomu však uchýlí, se s jistotou dozvíme až v příštím roce.