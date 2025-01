Nový výkupní program starších telefonů od Samsungu míří do Evropy

Fotografie: Petr Vojtěch, mobilenet.cz

Aktualizováno 14. 1. 2025, 10:20 hod.

Jak právě informoval sammobile.com, nový výkupní program starších telefonů aktuálně přichází do Evropy s tím, že startuje ve Francii. Díky tomu se pravděpodobnost, že se dostane i k nám, výrazně zvyšuje. V případě novinek ohledně českého a slovenského trhu vás budeme samozřejmě neprodleně informovat.

Původní zpráva z 14. 1. 2025, 9:15 hod.

Obměna smartphonu za novější model se pravidelně pojí také s úvahou, co si počít s doposud používaným telefonem. Nabízí se například možnost zařízení darovat někomu jinému v rodině, nechat si jej jako záložní, případně si jej například nechat vykoupit a mnohdy tak získat bonus při nákupu nového zařízení. Specialistou na různé slevové akce (nejen) při uvedení nové řady na trh, je pak Samsung, který ve své domovině spustil zajímavý program.

Zákazníci v Jižní Koreji si mohou v rámci nově představeného programu Galaxy Easy Compensation nechat vykoupit své zařízení Galaxy přímo na stránkách výrobce. Nejedná se navíc o výkup v kontextu, který obvykle známe z českého trhu ve spojitosti se Samsungem. Zařízení Galaxy je totiž možné pouze prodat bez nutnosti si koupit nové.

Program má být podle tiskové zprávy dostupné na samsung.com v Jižní Koreji spuštěn 14. ledna 2025 a vše, co musí zákazníci udělat, je poslat smartphone společnosti Samsung pomocí kurýra. Následně dojde k ocenění stavu telefonu a jeho zařazení do tří kategorií, a to „Excelentní“, „Dobrá“ a „Recyklace“. Zajímavé v tomto kontextu rovněž je, že se počítá s rozšířením zmíněného programu také do zahraničí, teoreticky bychom se tak mohli jednou dočkat spuštění tohoto programu rovněž v České republice a na Slovensku.

Viceprezident společnosti Samsung Electronics Korea Jeong Ho-jin uvedl: „Očekáváme, že tento program zvýší dlouhodobou hodnotu produktů Galaxy a přispěje k cirkulární ekonomice.“

Níže si můžete prohlédnout seznam vykupovaných zařízení Galaxy: