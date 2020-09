Aplikace Záchranka dostala oči záchranářů k volajícím o pomoc

Fotografie: Aplikace Záchranka

Novinka se začala na krajských zdravotnických záchranných službách testovat v červnu 2020 a za první tři měsíce již pomohla v desítkách případů. Videopřenos je postaven na principu maximální jednoduchosti a efektivity tak, aby byl 100% využitelný v krizové situaci, kdy je volající pod tlakem okolností. „Aplikace Záchranka doteď detailně odpovídala na základní důležité otázky – kde se volající nachází, co se mu stalo a o koho se jedná. Stále jsme ale hledali způsob, jak bychom operátory dostali na místo ještě před příjezdem zdravotnické záchranné služby, aby si mohli sami udělat obrázek o tom, jak to na místě nehody vypadá. Po více než ročním vývoji, na kterém se podíleli odborníci z přednemocniční neodkladné péče a který byl hrazen z financí generálního partnera aplikace Záchranka – Nadace Vodafone a také z dotačního příspěvku Ministerstva zdravotnictví ČR, se dílo podařilo uvést do provozu,“ říká ředitel Aplikace Záchranka Filip Maleňák.

Oči záchranářů na místě nehody před příjezdem sanitky? Ode dneška je to možné - seznamte se s naší novinkou - videopřenosem z místa nehody na dispečink zdravotnické záchranné služby. Za finanční podporu vývoje děkujeme @NadaceVodafone a @ZdravkoOnline.https://t.co/Lu01vouxue pic.twitter.com/450Kvdxfgh — Záchranka (@Zachranka_App) September 9, 2020

Nová technologie videopřenosu doplní standardní proces volání zdravotnické záchranné služby, kterou je i nadále nutné kontaktovat voláním na linku 155 nebo prostřednictvím aplikace Záchranka. Pro uživatele aplikace, kterých je už více než 1 300 000, se zavedením této novinky uživatelsky nic nemění, přímo v aplikaci změnu neuvidí, není tedy nezbytně nutné ji kvůli nové funkcionalitě aktualizovat. Až operátoři tísňové linky rozhodují o tom, zda je třeba videohovor zahájit či ne. Pokud se pro něj rozhodnou, zašlou na telefonní číslo volajícího SMS zprávu, jejímž otevřením se aktivuje videopřenos. Hovor, na jehož základě byl videopřenos spuštěn, i nadále bez přerušení běží na pozadí, zvuk videa není přenášen. Současně je znovu sdílena poloha volajícího a otevírá se i okno pro chat. Toto vše funguje i v případě, kdy volající nemá nainstalovanou aplikaci Záchranka. Přenos videa je možný pouze pokud má člověk připojení k internetu (ať už 4G/LTE, 5G či Wi-Fi) a kameru v telefonu. „Kvalita a rychlost přenášeného videa se automaticky mění na základě připojení k síti. I proto vítáme příchod mobilních sítí 5. generace jako velký benefit – obraz bude přenášen spolehlivě v dosud nevídané kvalitě,“ dodává Maleňák.

Videopřenosy jsou využitelné v těchto případech:

Mimořádné události – např. hromadné autonehody – kdy videopřenos umožní operátorům linky 155 získat přehled o celé situaci. Ti tak mohou volajícímu poradit, jak roztřídit zraněné, komu se věnovat v záchraně jako prvnímu apod. Podle situace na místě také mohou operátoři zvolit odpovídající prostředky, které jsou k záchranné akci nutné – zda je potřeba letecká záchranná služba, lékař, nebo sanitka se záchranáři.

Telefonicky asistovaná první pomoc (TAPP) – kdy můžou operátoři až do příjezdu posádky na místo lépe navigovat zachránce, kontrolovat, zda je při srdeční masáži dodržována správná frekvence a hloubka stlačování hrudníku, zda mají zachránci správně umístěné ruce apod.

Volající s vadou sluchu – v případě, že má uživatel v aplikaci Záchranka uvedeno, že je neslyšící, můžou operátoři rovnou zahájit videopřenos, jehož součástí je také chat. Neslyšící tak skrze kameru ukážou, co se stalo a domluví se prostřednictvím chatu. Odpadá tak významná komunikační bariéra.

Přenos obrazu zasahující posádce – záchranáři mohou využít technologii pro přípravu před příjezdem na místo nehody už během jízdy v sanitce/ během letu apod.

Při vývoji celé technologie byl kladen zásadní důraz na bezpečnost přenášených dat – veškerý přenos obrazu je pouze krátkodobý a nikde se neukládá, komunikace probíhá pouze mezi telefonem volajícího a konkrétním pracovištěm operátora či operátorky zdravotnické záchranné služby, případně posádky, která jede na místo nehody k případu. Podle organizace EENA (European Emergency Number Association) je česká novinka unikátní nejen v rámci Evropy, ale i celosvětově. EENA potvrdila, že jsou státy, které podobnou technologii testují, nicméně Česká republika je první, kdo ji zavádí do praxe a testuje v ostrém provozu.

„Je velmi pozitivní sledovat, že se revoluční aplikace ke kontaktování záchranných složek Záchranka, která je podporována prostřednictvím dotačního příspěvku Ministerstva zdravotnictví ve výši přes 3,5 milionu korun, nadále významně rozvíjí. Kromě údajů o poloze, totožnosti a stavu volajícího mohou již operátoři aktuálně ještě před příjezdem zdravotnické záchranné služby zmonitorovat prostředí, ve kterém se stala nehoda. To je v rámci Evropy přelomová novinka a já jsem hrdý, že je na tomto poli Česká republika průkopníkem. Velmi oceňuji, že díky aplikaci dochází k zásadnímu zkracování času příjezdu záchranářů na místo události. Přenos obrazu z místa zásahu je pak velkým přínosem jak pro české pacienty, tak také pro samotnou zdravotnickou záchrannou službu,“ uzavírá ministr zdravotnictví Adam Vojtěch.

