Datamanie u O2 je opět ve slevě. 100 GB měsíčně lze mít i za 289 Kč

Je to sotva pár dní, co jsme vás informovali o tom, že O2 proměnilo nejvyšší tarif Datamanie a navýšil datový roční limit z 1 000 GB na 1 200 GB. Dnes se operátor rozhodl, že všechny tarify nabídne s příjemnou slevou.
Začněme zmíněným nejvyšším tarifem. Ten má tedy nově bohatší datový limit a proto se nazývá Datamanie 1 200 GB. Porce dat je určena na celý rok a v akci vyjde na 2 988 Kč. Pokud bychom to přepočítali na 100 GB dat, je cena jen 289 Kč. Výhodnější nabídku budete na trhu hledat jen velice obtížně. Zásadní je také další změna. O2 u tohoto tarifu konečně povolilo i hlasové služby. Volání vás vyjde na 15 Kč na celý den, jedna SMS zpráva pak na 2 Kč. Bohužel nadále platí omezení na využívání výhradně na území České republiky, což je velká škoda.
Ve slevě je také oblíbená zcela původní Datamanie 100 GB, kterou platíte měsíčně a získáváte 100GB datový balíček. Běžně tato nabídka vyjde na 449 Kč měsíčně, ale v současné akci je cnea na zajímavějších 349 Kč. Stejně jako u prvního tarifu, i zde platí možnost za 15 Kč celý den neomezeně volat a za 2 Kč poslat SMS zprávu.
Nabídka nadále čítá i tarif Neomezená Datamanie. Ten poskytne neomezený datový balíček, avšak s omezenou rychlostí stahování na 20 Mb/s. Volání je zcela neomezené, jedna SMS zpráva vás vyjde na 1,50 Kč. Tarif běžně vyjde na 849 Kč, nově je ve slevě za 699 Kč.
Slevy na všechny tarify jsou platné do 13. listopadu a následně je nezbytné SIM karty aktivovat nejpozději do 31. prosince 2025.