I letos nabídne O2 Datamanii: předplacenou kartu s 100 GB za 300 Kč

Fotografie: O2

Je to už tak trochu tradice. Operátor O2 na léto aktualizuje svoji akci Datamanie s omezenou nabídkou předplacených karet. Ty jsou stále v českých poměrech bezkonkurenční, co se nabídky dat týče. Po aktivaci karty za 300 korun máte 30 dní na vyčerpání velkorysého balíčku 100 GB dat. Při dalším nabití za 300 korun a více se balíček znovu aktivuje, a tak můžete pokračovat podle potřeby pořád dál, nejenom přes prázdniny, jak je obvyklé u akcí ostatních operátorů.

Pravidla akce se od loňského roku nezměnila, což znamená několik menších i větších „háčků“, které jsou jsou s akcí spojeny. Kartu neseženete na prodejnách, pouze přes kurýra na stránkách akce. A opět si lze objednat maximálně tři na jednu adresu. Karta je myšlena primárně jako datová, ale lze z ní i volat a to za 15 Kč na den neomezeně do všech sítí. SMS přijde na 2 Kč. Stejně jako jiné předplacené karty O2 tato nemá přístup k 5G síti, ale větší omezení je, že ji nelze používat v zahraničních sítích (v roamingu).

I tak jde stále o velmi konkurenceschopnou nabídku. Akce proto běží do 22. 8. nebo do vyprodání zásob, podle toho, co nastane dříve.