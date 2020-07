O2 nabízí speciální předplacenou kartu se 100 GB měsíčně za 300 Kč

Fotografie: o2.cz

Operátor O2 v tiskové zprávě představuje zásadní novinky ve světě předplacených služeb. Zaměří se především na uživatele dat, pro které spouští nový e-shop www.datamanie.cz. Při příležitosti jeho odstartování nabídne limitovanou edici předplacených karet se 100 GB mobilních dat na každý měsíc pouze za 300 korun.

„Dnes už se bez mobilních dat neobejde ani většina zákazníků předplacených karet. Právě pro ně spouštíme nový e-shop www.datamanie.cz, na kterém budeme postupně představovat výhodné datové nabídky, ale nezapomeneme ani na zvýhodněné volání. Startujeme limitovanou edicí karet se 100 GB dat – toto množství dat uživatelé získají každý měsíc za 300 korun,“ popisuje ředitelka mobilního segmentu v O2 Silvia Cieslarová.

Omezený počet kusů SIM karet s limitovanou nabídkou 100 GB dat, která zákazníci mohou využívat v rámci ČR, je dostupný na webu www.datamanie.cz do vyčerpání zásob, nejpozději do 31. 8. Od září pak operátor na tomto webu představí další atraktivní předplacené tarify s daty.

Nové předplacené tarify GO NAPLNO A GO NAPLNO DATA PLUS

O2 mění i stálou nabídku předplacených služeb se dvěma novými tarify. „Při tvorbě nových tarifů jsme mysleli na to, aby vyhovovaly zejména pravidelným uživatelům předplacených karet. Jeden jsme zaměřili na výhodné volání a druhý spíše na data,“ vysvětluje Silvia Cieslarová.

Tarif GO NAPLNO za cenu 149 korun měsíčně zahrnuje 50 volných minut volání, 25 SMS a 100 MB dat. V akci nyní zákazníci získají dalších 50 minut volání měsíčně zdarma. Zákazníkům, kteří více datují, je určený nový tarif GO NAPLNO DATA PLUS se 2 GB dat, 100 minutami volání 25 SMS za 299 korun na měsíc. V akci nyní O2 dává další 1 GB dat měsíčně zdarma.

Odměny za dobití v hodnotě 15 milionů korun

Průměrná částka, kterou zákazníci dobíjí, se postupně zvyšuje. Tento trend ještě více posílila letošní koronavirová karanténa – od jara naprostá většina dobití převyšuje částku 300 korun. O2 proto postupně navyšuje minimální částku dobití na 300 korun, a to na všech prodejních místech – ve značkových prodejnách, v internetovém bankovnictví i na platebních terminálech Sazka. Zákazníky o tom informuje v SMS.

Jako odměnu za dobití nyní O2 pro všechny zákazníky předplacených služeb připravilo soutěž o ceny v hodnotě 15 milionů korun. Každému, kdo si koupí kredit alespoň v hodnotě 300 korun, nabídne kromě běžných výher v podobě bonusového kreditu, volání nebo dat zdarma také zařazení do soutěže o hlavní ceny, ve které každý týden od 3. 8. do 30. 9. odmění výherce cenami v hodnotě 1,5 milionu korun, celkem tedy za 15 milionů korun za celou dobu trvání soutěže. Vyhrát bude možné například chytrou televizi nebo chytrý telefon Samsung, tablet Lenovo, 1 000 korun bonusového kreditu nebo předplatné O2 TV. První soutěžní kód navíc O2 pošle všem zákazníkům bez ohledu na to, zda si kredit v té době navýší. Více na www.odmenazadobiti.cz