Dáme Jídlo zahajuje spolupráci s Tesco Expres, nákup přiveze obvykle do 30 minut

Fotografie: damejidlo.cz

Největší česká služba rozvozu jídla Dáme jídlo vstupuje do zcela nového segmentu. Díky čerstvě zahájené spolupráci s Tesco Expres si mohou zákazníci kromě jídla z restaurací nechat domů dovézt i nákup. Jejich zboží bude obvykle doručeno do 30 minut od objednání, tak jak je u Dáme jídlo zvykem. Pro tento způsob nakupování, kdy je on-line objednávka doručena téměř okamžitě, se vžil název quick commerce. Množství spolupracujících prodejen Tesco Expres bude do budoucna narůstat, stejně jako počet nových partnerů. A nezůstane jen u supermarketů. V rámci Prahy je nyní možné objednat nákup ze supermarketu Tesco Expres přímo přes web či aplikaci Dáme jídlo.

Na rozdíl od běžných on-line supermarketů budou mít zákazníci svůj nákup doma zpravidla do půl hodiny, nejpozději do 45 minut. „Pro rychlé doručení zboží objednaného on-line se ve světě vžil název quick commerce. Spoluprací s Tesco Expres nyní do tohoto rychle se rozvíjejícího segmentu vstupujeme,“ říká výkonný ředitel společnosti Dáme jídlo Filip Fingl a pokračuje: „Věříme, že již velmi brzy budeme schopni našim zákazníkům doručit nejen potraviny, ale i další zboží.“

Zpočátku bude možné objednat nákup z deseti vybraných prodejen Tesco Expres v Praze. Propracovaná logistická síť Dáme jídlo z těchto prodejen dokáže zajistit doručení nákupů téměř po celém území hlavního města. Oproti běžné nabídce supermarketů bude v první fázi možné vybírat z přibližně šesti stovek položek. V další fázi se počítá nejen s postupným navyšováním množství dostupného zboží a počtu prodejen Tesco Expres, ale i s rozšiřováním okruhu partnerů. Časem se tak můžeme dočkat i delikates, květin či dalšího zboží.

Výkonný ředitel Tesco pro ČR Patrik Dojčinovič věří, že nová služba bude mít u zákazníků úspěch právě díky okamžitému doručování nákupů složených z jejich oblíbených položek. „Neustále se snažíme reagovat na rychle se měnící potřeby našich zákazníků a v dnešní uspěchané době je úspora času jednou ze základních podmínek při výběru služeb,“ popisuje.

Podle údajů mateřské společnosti Dáme jídlo, firmy Delivery Hero, vzrostly objednávky quick commerce ve druhém čtvrtletí letošního roku téměř dvojnásobně, přičemž počet partnerů celosvětově přesáhl 20 tisíc. Kromě potravin dnes dodává také elektroniku, květiny nebo volně prodejné léky. Klíčovým parametrem quick commerce je především rychlost dodání. Proto by také nákupy z Tesco Expres měly za zákazníkem vyrazit do 15 minut od objednání. Cena za doručení nákupu z Tesco Expres je 69 korun a objednávka musí přesáhnout částku 99 korun. Zákazníci mohou využít většinu běžně používaných platebních metod.

