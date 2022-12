Další vánoční dárek od O2. Za 549 Kč můžete mít neomezený tarif s 10 GB dat

Fotografie: O2

S blížícími se Vánoci se operátoři snaží nalákat pod svá křídla další zákazníky. O2 tak nabízí nejen slevu ve výši 1 000 Kč na příslušenství či telefony, ale nově se rozhodlo poskytnout i slevu na hlasový tarif O2 FREE+ Bronzový. Namísto obvyklých 699 Kč měsíčně vás nově může vyjít na 549 Kč, přičemž nabídka zůstala stejná. Těšit se můžete na neomezené volání a SMS do všech sítí. V případě dat je nabídka je stále stejně slabá, a to jen 10 GB. Malou náplastí je, že rychlost není nijak limitována a může být maximální možná, tedy v síti 5G. Za jisté plus lze považovat i převod nevyčerpaných dat do následujícího měsíce.

Za další služby už případně budete platit. Jedna MMS vyjde na 5,60 Kč, v zahraničí je o 90 haléřů dražší. Pakliže vám dojdou data, obnova je opravdu drahá, pouhé 2 GB vám O2 dá za 249 Kč. Výše zmíněný datový balíček je platný i v zemích Evropské unie. Velký pozor si musíte dát v ostatních zemích, kde 1 MB dat vyjde na 3,90 Kč.

Pořízení tarifu není podmíněno žádnými úpisy či koupí dalších služeb či produktů. Vše jen musíte stihnout do konce letošního roku a objednat skrze oficiální webové stránky. Poté dojde k návratu ceny pro nově pořizující na 699 Kč měsíčně.