Vánoce u T-Mobilu, to jsou dvojičky od Xiaomi, odměny za dobití i dárky v aplikaci

Fotografie: Petr Vojtěch, mobilenet.cz

T-Mobile přidává do své letošní vánoční nabídky další odměny a výhody. Na zákazníky čeká například adventní kalendář v aplikaci Můj T-Mobile, odměny pro držitele předplacených karet a firemní zákazníky i výhodné dvojičky od Xiaomi. Na pomoc potřebným připravil operátor speciální předvánoční dobročinný týden a stal se i partnerem letošního ročníku sbírky Krabice od bot. I v prosinci pokračuje nabídka sluchátek s tisícikorunovou slevou za 499 Kč a další benefity od partnerů v rámci Magenta Moments.

Prosinec s Xiaomi a dalším hardware

Poslední měsíc v roce bude patřit výhodné nabídce modelů oblíbené značky Xiaomi. Už za 1 Kč si mohou zákazníci zakoupit Xiaomi Redmi 12C ve dvou barevných provedeních. Hlavní nabídku pak tvoří tradiční dvojičky, které zahrnou například kombinaci Xiaomi 13T Pro s Xiaomi Redm 10 5G, případně Xiaomi Redmi Note 12 Pro 5G s Xiaomi Redmi 12C.

Tarifní dotace se budou vztahovat na celé portfolio Xiaomi a jako každý měsíc také na nákup T Phonu či T Tabletu, všechny iPhony a Apple Watch. Ke všem korunovým dvojičkám navíc v prosinci zákazník získá sluchátka také za pouhou 1 Kč.

Adventní kalendář i Krabice od bot na pomoc potřebným

Už 27. listopadu spustí T-Mobile svůj adventní kalendář, který zákazníci najdou klasicky přímo v aplikaci Můj T-Mobile, nově v sekci Magenta Moments. Kalendář přinese čtyři tematické týdny plné odměn a zážitků. První týden od 27. listopadu bude zaměřený na zábavu a nabídne zákazníkům například soutěž o vstupenky na únorový koncert Depeche Mode, slevu na lístky do kina nebo oblíbené uvítací tóny. Další týden se zaměří na děti a rodinu a přinese mimo jiné soutěž o zájezd do Disneylandu, třetí týden bude patřit vaření a poslední týden pak bude charitativní. T-Mobile ve spolupráci s Charitou vyhlásil dobročinnou sbírku, v níž bude spolu se zákazníky vybírat prostředky na stavbu bezbariérového vstupu do Charitního domu sv. Karla Boromejského. Operátor věnuje do sbírky stejný obnos, jaký se podaří vybrat od zákazníků, s cílem dostat se na částku jednoho milionu korun.

„Adventní kalendář je u našich zákazníků velmi oblíbená součást aplikace Můj T-Mobile. Chceme je každý rok překvapit něčím novým, proto jsme se mu rozhodli dát trochu větší prostor a letos jsme ho spojili s naším zákaznickým programem Magenta Moments. Věříme, že z nabídky tematických týdnů si vybere opravdu každý, a zároveň jsem ráda, že jeden týden můžeme opět věnovat dobré věci v podobě charitativní sbírky,“ dodává Andrea Výborná, expert řízení digitálních kanálů v T-Mobile.

Kromě dobročinného týdnu se T-Mobile letos ve spolupráci s Diakonií zapojil také do již 13. ročníku charitativní akce Krabice od bot, která pomáhá dětem v nouzi. Vybrané prodejny se tak stanou sběrnými místy, kde bude možné krabici s dárky odevzdat.

Odměny pro majitele předplacených karet i firemní zákazníky

Za každé dobití během prosince a ledna v minimální hodnotě 300 Kč získají majitelé předplacených karet nárok na odměnu 15 GB dat zdarma na 7 dní nebo bezplatné volání do sítě T-Mobile, kterou si vyzvednou v aplikaci Můj T-Mobile.

Nabídka platí od 1. prosince až do 31. ledna. Firemní zákazníci mohou před každým adventním víkendem využít výhodnou nabídku na nový víkendový balíček Data extra za 169 Kč.

Další výhody v sekci Magenta Moments

I v prosinci mohou všichni zákazníci čerpat také z celé řady výhodných nabídek od partnerů v rámci zákaznického programu Magenta Moments v aplikaci Můj T-Mobile. V nabídce najdou i oblíbená sluchátka od T-Mobile se slevou tisíc korun. Pro fajnšmekry si operátor nachystal speciální limitovanou edici vánočních sluchátek s tisícikorunovou slevou za 499 Kč v magentové barvě, která budou k dispozici výhradně v sekci Magenta Moments v aplikaci Můj T-Mobile zhruba v polovině prosince.

Magenta Moments přináší milovníkům vaření výhodnou limitovanou edici netradiční magentové pánve značky Remoska za 399 korun, pokračují i letenky od Kiwi.com za 99 Kč. Zákazníci se mohou také přes Magenta Moments přihlásit do platformy Stargaze na jeden měsíc zcela zdarma. Platforma uživatelům zpřístupní obsah od oblíbených tvůrců, jako je DVTV, Čestmír Strakatý, U Kulatého stolu a další.