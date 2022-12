Mezi příslušenstvím, které nabízí operátor O2, se nově nachází prakticky se jevící multinabíječka O2 Power HUB. V elegantní krabičce se skrývá možnost nabíječ až 4 mobilní zařízení. Připravena je dvojice USB-A a dvojice USB-C, přičemž teoreticky se můžete dostat až na výkon 65 W, což znamená již velice rychlé nabíjení.

Neustále přibývá zařízení, která je nutné pravidelně dobíjet. Jde například o notebooky, tablety, telefony, chytré hodinky, powerbanky, sluchátka i další pomocníky, kteří nám mají usnadnit fungování v hektické době. Většinu zařízení je ideální dobíjet skrze klasickou zásuvku, avšak těch ne vždy musí být dostatek. Pro takové případy se na trhu objevují tzv. multinabíječky, tedy zařízení, která dokážou energii poskytovat hned několika přístrojům současně. Novinkou je O2 Power HUB, který zvládá dobíjet i čtyři zařízení v jeden moment a předností je výkon až 65 W. Běžně se tato multinabíječka prodává za 1 499 Kč, avšak zákazníci O2 ji mohou mít o tisícovku levněji, což už vypadá zajímavěji.

O2 Power HUB Rozměry 94,5 × 90,2 × 22 mm Hmotnost 252 gramů Počet USB-C 2× Počet USB-A 2× Maximální výkon (USB-C) 65 W Maximální výkon (USB-A) 12 W Cena 1 499 Kč (499 Kč v akci)

Obsah balení: vše nezbytné

Prodejní balení není nijak velké. V krabičce se skrývá samotná multinabíječka čtvercových rozměrů a následně síťový kabel. Výčet završuje jednoduchý návod.

Líbilo se nám vše potřebné připraveno

Konstrukční zpracování: praktičnost především

Multinabíječky bývají zařízeními, která nejsou často přenášena, spíše položena na stole či skřínce. Power HUB od O2 vsadil na čtvercové tvary (94,5 × 90 mm) se zaoblenými boky a převážně matné plochy. Mírně lesklé je pouze velké logo operátora na horní hraně. Za nasazení matného povrchu patří výrobci rozhodně palec nahoru. Multinabíječka vypadá stále dobře, především se ale lépe očistí. Nemusíte řešit ulpívající prach či šmouhy. Není ani nijak vysoká, výška se zastavila na 22 milimetrech. Doplňme ještě hmotnost 252 gramů.

Ryzí praktičnost pokračuje i na spodní hraně, která je vybavena čtyřmi protiskluzovými plochami, respektive nožičkami. Díky nim se multinabíječka ani nehne a nehrozí, že do ní například nechtěně drcnete a spolu s ní shodíte třeba i nabíjené telefony. Ničeho takového se nemusíte obávat.

Vše podstatné se pak nachází z čelní strany multinabíječky. Jde samozřejmě o čtveřici nabíjecích konektorů – dvě USB-A a stejný počet USB-C.

Líbilo se nám povedený vzhled

praktické protiskluzové nožičky

Konektivita: standardní sestava

Na multinabíječkách je zpravidla více výstupních konektorů, právě pro možnost nabíjení více zařízení současně. V případě O2 Power HUBu je sestava čtyř USB konektorů rovným dílem rozdělena mezi USB-A a USB-C. Toto řešení rozhodně vítáme, protože ačkoliv mají nejnovější telefony zpravidla kabel zakončený na obou koncích USB-C, stále máme mezi sebou dost přístrojů a kabelů, které mají na jednom konci USB-A.

Na opačné straně multinabíječky je samozřejmě ještě napájecí konektor. Pro někoho může být menším překvapením, že jde o klasický „kolík“, kterým jsou vybaveny například dnešní televize. Kabel dodávaný operátorem je dlouhý 1 metr a právě univerzální konektor vám zajistí, že jej můžete snadno nahradit výrazně delším, což se někdy může hodit.

Líbilo se nám standardní napájecí konektor

Nabíjení: rychlost především

V dnešní uspěchané době se mnohdy hledí na každou minutu. Nabíjení by proto nemělo trvat zbytečně dlouho, čímž se dostáváme k hlavní přednosti Power HUBu od O2. Nabíjecí výkon totiž může dosahovat až 65 W, což v praxi znamená, že pomocí něj můžete nabíjet například notebooky. Maximální výkon dokážou dodávat pouze USB-C a samozřejmě vždy jen jedno z nich. Pakliže zapojíte zařízení do obou USB-C, bude mít první port výkon 45 W, druhý 20 W. Pokud jde o USB-A, jejich maximem je pouze 12 W. I to je však dost na pomalé nabíjení telefonu, případně jakékoliv příslušenství.

Samozřejmě je možnost propojení různě kombinovat. Například nabíjet skrze jedno USB-C a jedno USB-A. V takovém případě dojde k rozdělení výkonu na 45 W a 12 W ve prospěch USB-C. Zapojit lze i dvakrát USB-C a jednou USB-A, v daný moment se výkon dělí na 30 W, 20 W a 12 W. Nabíjet ale lze i čtyři zařízení současně, avšak to již dojde k poklesu výkonu nabíjení a například telefony se již z USB-C nebudou nabíjet rychle.

V praxi jsme vyzkoušeli, že 65 W multinabíječka skutečně dodává, neboť notebook s 65W nabíječkou se pomocí Power HUBu od O2 nabil stejně rychle jako pomocí originálního adaptéru. Nabíječka samozřejmě plní veškeré certifikace a ochranné funkce. Jde například o ochranu proti přepětí, přetížení, přehřátí a zkratu. Lze tak říci, že nabíjením zařízení skrze multinabíječku je o něco bezpečnější, a to zejména v případě, pokud doma nějakou ochranu, například typicky proti přepětí, nemáte.

Líbilo se nám rychlé nabíjení skrze USB-C

nabíjení 4 zařízení v jeden moment

Zhodnocení: šikovný pomocník

Multinabíječka O2 Power HUB je zajímavým příslušenstvím, které může mít široké spektrum využití. Power HUB je řešením pro všechny, kteří čelí nedostatku elektrických zásuvek a současně jim nevyhovuje řešení pomocí různých rozdvojek či prodlužovacích kabelů s více zástrčkami. Power HUB je v tomto ohledu elegantní a pohodlný. Díky skladnosti si multinabíječku můžete vzít také na cesty. Jednoznačným plusem řešení od O2 je výkon.

Otázkou je ale cena. Standardně se O2 Power HUB nabízí za 1 499 Kč, což je výrazně nadsazené, avšak po slevové akci jej můžete mít za 499 Kč. V daný moment jde o velmi zajímavou koupi.

Foto: Michal Pavlíček, mobilenet.cz