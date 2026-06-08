samsung-galaxy-z-flip8

Mít v kapse véčko bylo prvně trendy na přelomu 20. a 21. století. Poměrně silný návrat dostal zkraje aktuální dekády, kdy výrobci plně zužitkovali možnost ohebných displejů a příchod véček byl zcela přirozeným vývojem. Uživatel dostane velký displej, který v případě potřeby složí a v kapse má velmi malé zařízení. Nejpilnějším výrobcem v tomto segmentu je bezpochyby Samsung se svou řadou Galaxy Z Flip. Nová, v pořadí již 7. generace nese označení Galaxy Z Flip8 a přináší jen mírnou evoluci oproti loňskému modelu. Drobná vylepšení jsou však příjemná. Naopak méně příjemný je mírný nárůst ceny. Vyplatí se po novince sáhnout?
Technické parametry Samsung Galaxy Z Flip8Kompletní specifikace
|Konstrukce
|85,7 × 75,4 × 13,1 mm, 180 g, konstrukce: rozevírací, odolnost: IP48
|Displej
|AMOLED, 6,9" (2 520 × 1 080 px)
|Fotoaparát
|50 Mpx, LED dioda, video: 3 840 × 2 160 px, 60 FPS
|Chipset
|Exynos 2600, , GPU: ano
|Paměť
|RAM: 12 GB, vnitřní paměť: 256 GB / 512 GB, paměťové karty: ne
|Datové funkce
|5G: ano, LTE: 2 000 / 300 Mb/s, Wi-Fi: Wi-Fi 7, Bluetooth: 5.4, NFC: ano
|Operační systém
|Android 17
|Akumulátor
|4 300 mAh, bezdrátové nabíjení: ano
|Dostupnost
|červenec 2026, 36 899 Kč
Obsah balení: klasika
Tenká krabička obsahuje pouze samotný telefon a USB-C/USB-C kabel o maximálním výkonu 25 W, což odpovídá i nejvyššímu nabíjecímu výkonu zařízení. Nic dalšího už výrobce nepřibalil, což však dnes málokoho nějak překvapí.
- dnešní klasika
Konstrukční zpracování: opět zhubl
Hlavním požadavkem dnešních mobilů, a u skládaček to snad platí dvojnásob, je malá tloušťka. V tomto ohledu se Samsungu podařilo po roce opět pár desetin milimetru ukrojit. V rozloženém stavu má novinka v pase jen 6,1 milimetru, po složení jde o 13,1 milimetru. Klesla také hmotnost o 8 gramů, tudíž se zastavila na 180 gramech. Ergonomie nijak netrpí, mobil se pohodlně drží, ať už ve složeném nebo rozloženém stavu. Abychom byli féroví, nepatrně vzrostla výška i šířka mobilu, znovu se bavíme o desetinách milimetru.
Zpracování mobilu je bytelné, kloub pevný, nemá vůbec žádnou vůli, v tomto ohledu je Samsung nekompromisní. Konstrukce stojí na hliníkovém rámu a skleněné venkovní straně. Naopak vnitřek telefonu, tedy ohebný displej, je samozřejmě plastový. Stále se můžete spolehnout na ochranu IP48, což znamená, že pád do vody mu nevadí, vyloženě prašné prostředí mu však svědčit nebude. Větší prachové částice, případně písek, může poničit vnitřní displej, v krajním případě se dostat i do pantu a nadělat neplechu.
Pochválit tradičně mohu také spolehlivou čtečku otisků prstů na pravém boku či bezproblémově fungující kolébku ovládání hlasitosti. Tyto prvky jsou i tentokrát v ideální výšce v zavřeném i rozevřeném stavu. Na levém boku je slot pro nanoSIM, naopak s podporou paměťových karet nepočítejte.
K telefonu je možné dokoupit i ochranný kryt, ačkoliv to v případě skládačky zní překvapivě. Při testování jsme měli k dispozici originální kryt Samsung Silicone Ring Magnet Case. Ten se velice snadno nasadí ve dvou částech na telefon. Chrání boky, záda a částečně venkovní displej. Mobil je ale kvůli pouzdru výrazně větší a hůře se drží. Výhodou však je přítomný magnet, díky kterému mobil snadno přichytíte k MagSafe příslušenství.
- povedený design, komfort držení
- kompaktní rozměry
- svižná a spolehlivá čtečka otisků prstů
- nižší hmotnost i tloušťka
Displej: více snad chtít nejde
U displejů Samsung vlastně nemusel inovovat, a tak tu máme známé panely z loňska. Venkovní AMOLED panel tak má 4,1" úhlopříčku, což je v podstatě absolutní maximum. Rámečky kolem jsou totiž minimální. Navíc nechybí podpora 120Hz obnovovací frekvence pro plynulé zobrazení obsahu a animací a maximální jas dosahuje až 2 600 nitů. Jednoduše řečeno venkovní displej je pastva pro oči a budí pozornost. Například i tím, jak zcela obtéká oba hlavní fotoaparáty.
Vnější displej dostal vzpruhu v možnostech využití. Standardně je plně optimalizováno 12 aplikací, mezi kterými je fotoaparát, galerie, internetový prohlížeč od Samsungu, poznámky, kalkulačka, kalendář či aplikace pro telefonování. Další aplikace můžete přidat prostřednictvím aplikace MultiStar, kterou stáhnete z obchodu od Samsungu a telefon vám to rovnou nabízí. Proces je tak výrazně usnadněn a zvládne ho každý během jedné minuty. Poté už si skrze nastavení vyberete, jaké aplikace chcete přidat na venkovní displej. Jste sice upozorněni, že nemusí fungovat zcela bez chyb, ale zpravidla fungují dobře. Výjimky se však najdou, typicky počasí od ČHMÚ, které na venkovním displeji neustále padá.
Nově je možné upravovat poměr stran spouštěných aplikací na venkovním displeji. Buď je spodní část displeje nevyužita a aplikace vypadají přehledně. Druhou možností je standardní zobrazení, kdy je aplikace úzká a pruhy jsou po stranách. Poslední možností je celodisplejové zobrazení, kdy aplikace využije maximum prostoru displeje. V daný moment to na pohled vypadá skvěle, ale často jsou některé ovládací prvky aplikací schované v místech, kde jsou fotoaparáty a tudíž na ně nekliknete. Vždy je tak dobré volit, které zobrazení je vhodné. Přepínání probíhá malým tlačítkem ve spodní části displeje.
Vnitřní displej s větší úhlopříčkou 6,9" se nově používá díky větší šířce pohodlněji. Dostačující je obnovovací frekvence i jas (obě hodnoty jsou shodné s vnější obrazovkou), stejně tak si nelze stěžovat na jemnost 397 PPI. Také ohebné sklo má být nově odolnější a přestože je oblast pantu stále nepatrně viditelná, rušivá rozhodně není a při aktivované obrazovce o ní nebudete vědět, ohybu si takřka nevšimnete ani při přejetí prstem.
- extrémně tenké rámečky u vnějšího displeje
- vylepšené možnosti vnějšího panelu
- dostatečně kvalitní vnitřní displej
Zvuk: plně postačující
Galaxy Z Flip8 disponuje dvojicí hlasitých reproduktorů, které vykouzlí slušný stereo efekt i dostačující hlasitost. Pochopitelně rovněž neschází možnost stylově přijímat hovory rozevřením véčka, případně je naopak ukončit zaklapnutím telefonu.
- slušné hlasité reproduktory
Výkon hardwaru: Exynos a benchmarky funkční!
Ne, ani letos to nevyšlo a Samsung do Evropy neposlal variantu s procesorem od Qualcommu. Inu, musíme vzít zavděk Exynosem 2600, avšak rozhodně není důvod ke smutku. Exynos 2600 se povedl, je výkonný, optimalizovaný a zbytečně se nezahřívá. 12GB operační paměť je pak více než dostatečná, stejně jako základní 256GB úložiště, když lze navíc sáhnout i po 512 GB. Námi testované větší úložiště nabídne po prvním zapnutí 437 GB pro vaše data. Možná jste zaznamenali, že zpočátku nebylo možné na letošních skládačkách provádět benchmarky testy. Dle předpokladů vše vyřešila jedna drobná aktualizace a nyní na telefonu funguje vše tak, jak má. Například 3Mark poukázal, že procesor je skutečně výkonný, avšak jeho stabilita není ideální a při zátěži výkon rychle klesá.
- dostačující výkon
- velkorysá RAM i úložiště
Výdrž baterie: beze změny
Pokud jde o baterii, zde Samsung vůbec nic nezměnil a opět v těle najdeme tu s kapacitou 4 300 mAh. Běžně se výdrž pohybuje mezi 24 až 36 hodinami při náročnějším používání. Pokud však bude displej neustále svítit, případně pojede i GPS, výdrž se dramaticky zkrátí. Nelze však říci, že by Galaxy Z Flip8 trpěl nějakou podprůměrnou výdrží, to nikoliv.
Podprůměrná je nadále rychlost nabíjení. 25 W rozhodně není nic úžasného, byť s ohledem na kapacitu baterie se to může jevit i jinak. Každopádně za půl hodinky se mobil nabije na 55 %, kompletní nabití zabere zhruba 1 hodinu a 20 minut. Nechybí však tradičně i bezdrátové nabíjení s výkonem 15 W a o energii se můžete bezdrátově i podělit, je k dispozici 4,5W reverzní bezdrátové dobíjení.
- podporuje bezdrátové (i reverzní) nabíjení
- nízký nabíjecí výkon
Konektivita: se vším všudy
Z vychytávek v oblasti konektivity nechybí 5G, Wi-Fi 7, Bluetooth 5.4, NFC či eSIM a naprostou samozřejmostí jsou také navigační služby GPS, GLONASS, BDS či Galileo. Na rozdíl od Z Foldu však schází podpora UWB.
- bezproblémová konektivita
Fotoaparát: recyklace, která postačí
Mezigeneračně bohužel nedošlo k žádným změnám, co se tří fotoaparátů týče. Dva objektivy najdete z vnější strany, jeden pak v průstřelu vnitřního displeje. Nadále tak chybí teleobjektiv, avšak ještě více nás mrzí to, že ultraširokoúhlý objektiv nadále postrádá automatické ostření, kvůli čemuž jej nevyužijete pro pořizování makro fotografií.
Počítat tak můžete s hlavním 50megapixelovým rozlišením a optickou stabilizací, stejně jako s 12megapixelovým ultraširokoúhlým objektivem bez automatického ostření. Oba dva současně zvládají záznam 4K videa s 60 snímky za vteřinu, což je maximum, co Flip8 umí. Výčet fotoaparátů pak uzavírá zmíněný vnitřní objektiv v průstřelu displeje s 10 megapixely.
|Hlavní fotoaparát
|Ultraširokoúhlý objektiv
|Selfie kamerka
|Rozlišení
|50 Mpx
|12 Mpx
|10 Mpx
|Světelnost objektivu
|f/1.8
|f/2.2
|f/2.2
|Velikost senzoru
|1/1,57"
|1/3,2"
|1/3,0"
|Označení senzoru
|Samsung ISOCELL GN3
|Samsung ISOCELL 3LU
|Samsung ISOCELL 3J1
|Velikost pixelů
|1,0 µm
|1,12 µm
|1,22 µm
|Ohnisková vzdálenost/rozsah
|23mm
|13 mm (123˚)
|23mm
|Typ stabilizace
|optická stabilizace
|bez stabilizace
|bez stabilizace
|Typ ostření
|Dual Pixel PDAF
|fixní
|fixní
Obvykle bychom poslední jmenovaný snímač nazvali „tím pro selfie“, avšak u Flipu to tak není. Díky venkovnímu displeji a možnosti zobrazení snímané scény na obou panelech je vhodnější fotit selfies hlavními snímači. Telefon navíc můžete položit v rozevření do úhlu 90° a máte tak dokonalý stojánek i bez potřeby stativu. Toto je přetrvávající výhodu telefonu skládací a speciálně véčkové konstrukce.
Kvalita výsledných snímků bude běžným uživatelům rozhodně postačovat. Hlavní fotoaparát má detailní fotografie ve dne i v noci. Barvy jsou poněkud živější, avšak zcela typické pro Samsung. Ultraširokoúhlý objektiv je již postarší, ve dne fotí dobře, avšak v noci už naráží na své limity. Absence automatického ostření pak zamezuje využívání na makro snímky.
V případě záznamu videa jsme si již řekli, že stropem je 4K rozlišení s 60 FPS. Videa jsou příjemně stabilní, obraz je ostrý, netřese se a zvukově budete rovněž spokojeni.
Samsung Galaxy Z Flip8 (testovací video) – 4K, 60 FPS
Samsung Galaxy Z Flip8 (testovací video) – 4K, 60 FPS
Samsung Galaxy Z Flip8 (testovací video) – 4K, 60 FPS
- slušný primární snímač/
- slabší ultraširokoúhlý objektiv bez automatického ostření, který by mohl nahradit teleobjektiv
Software: vše v perfektním stavu
Samsung Galaxy Z Flip8 nabízí to nejnovější možné, tedy Android 17 a nadstavbu One UI 9.0. Pochvalu si výrobce zaslouží za 7letou softwarovou podporu. Optimalizace je naprosto ukázková, vše funguje přesně tak, jak má. Platí to pro přechody mezi vnějším a vnitřním displejem, kdy lze rovnou navázat ve sledování Netflixu, tvorbě zprávy či hraní hry. Opačně to logicky nejde, neboť zavřením telefonu dojde k uzamčení displeje. Pro náročnější práci nechybí ani bezdrátový režim DeX, kdy se telefon může zrcadlit v desktopové verzi například na vaší televizi. Dodejme, že v mobilu jsou aktuálně červnové bezpečnostní záplaty.
- garance 7leté softwarové podpory
- povedená nadstavba
- režim DeX
Zhodnocení
Po roce jsme opět svědky evoluce, byť snad ještě menší. Jakožto hlavní vylepšení, pokud opomeneme modernější procesor, se jeví menší tloušťka a vylepšená práce na venkovním displeji. To není zrovna mnoho, viďte? Mimochodem právě tato skutečnost odpovídá na otázku, zda se vyplatí upgradovat, pokud máte loňský Galaxy Z Flip7? Odpověď zní, rozhodně ne. Rozdíly jsou totiž zcela zanedbatelné. Hlavní výtky mířící k pomalému nabíjení a foto výbavě totiž Samsung nijak nepořešil. I letos tak kritika míří na pomalé nabíjení, chybějící teleobjektiv či postarší ultraširokoúhlý fotoaparát.
Samsung však i přes zhruba dvoutisícové zdražení bude těžit v podstatě z minimální konkurence a současně z dokonalého stavu, ke kterému se blíží. Mobil dobře vypadá, skvěle funguje, a to je ostatně právě to hlavní, co většina uživatelů hledá.
Konkurence
Nabízí se především Motorola Razr 70 Ultra, se může pochlubit štědřejším úložištěm, větší baterií i rychlejším nabíjením. Výkonnější je také procesor, ale reálný výkon je podobný s modelem Z Flipem8.
Motorola Razr 70 Ultra
|Rozměry
|88,1 × 74 × 15,7 mm, 199 g
|Displej
|POLED, 6,96" (2 620 × 1 080 px)
|Fotoaparát
|50 Mpx, video: 7 680 × 3 840 px, 30 FPS
|Procesor
|Qualcomm Snapdragon 8 Elite,
|Paměť
|RAM: 16 GB, úložiště: 512 GB, ne
|Akumulátor
|5 000 mAh
V doprodeji můžete narazit ještě na Samsung Galaxy Z Flip7, který je v podstatě dvojčetem, jen je o rok starší a samozřejmě o několik tisíc korun levnější.
Samsung Galaxy Z Flip7
|Rozměry
|85,5 × 75,2 × 13,7 mm, 188 g
|Displej
|AMOLED, 6,9" (2 520 × 1 080 px)
|Fotoaparát
|50 Mpx, video: 3 840 × 2 160 px, 60 FPS
|Procesor
|Samsung Exynos 2500,
|Paměť
|RAM: 12 GB, úložiště: 256 GB / 512 GB, ne
|Akumulátor
|4 300 mAh
Foto: Michal Pavlíček, mobilenet.cz