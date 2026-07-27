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Skládací iPhone naráží na výrobní překážky. Ladí se detaily pro odhalení

Michal Pavlíček
Skládací iPhone naráží na výrobní překážky. Ladí se detaily pro odhalení
Fotografie: Ioannis Papadopoulos, mobilenet.cz
  • Apple chce mít telefon dokonalý, ideální bez viditelného ohybu
  • Nadále se předpokládá letošní termín představení i uvedení do prodeje

Dlouho očekávaný první skládací smartphone od společnosti Apple se opět dostává do středu pozornosti. Podle informací serveru DigiTimes (viz digitimes.com) z asijského dodavatelského řetězce by novinka mohla být představena na tradiční akci v září 2026 po boku řady iPhone 18 Pro. Cesta k zahájení masové výroby je však plná náročných výzev. Vzhledem k tomu, že jde pro Apple o první skládací model s extrémně složitou konstrukcí, pověřila společnost svého dlouholetého partnera Foxconn, aby vedl kompletní proces od zavádění nového produktu až po samotnou velkosériovou produkci.

Apple iPhone Fold (Ultra)Apple iPhone Fold (Ultra)Apple iPhone Fold (Ultra)Apple iPhone Fold (Ultra)Apple iPhone Fold (Ultra)
Apple iPhone Fold (Ultra)
Apple iPhone Fold (Ultra)
Apple iPhone Fold (Ultra)
Apple iPhone Fold (Ultra)
Apple iPhone Fold (Ultra)
Na celou obrazovku
Pravděpodobná podoba Apple iPhonu Fold (Ultra)

Hlavním důvodem výrobních komplikací jsou extrémní nároky na konstrukci. Zařízení má nabídnout knížkový design s vnitřním 7,7 až 7,8" displejem a vnějším 5,5" panelu. Půjde tedy o spíše širší skládačku ve stylu již představeného Samsungu Galaxy Z Fold8. V rozloženém stavu má tloušťka iPhonu činit pouhých 4,5 mm. Právě vměstnání duální baterie a nového systému chlazení do takto tenkého profilu představuje obrovskou konstrukční náročnost. Přísné nároky jsou kladeny na samotný pant a ohebný displej. Apple si dal za hlavní prioritu téměř úplně eliminovat viditelnou rýhu v ohybu, což podle spekulací zpozdilo fázi inženýrského ověřování o 1 až 2 měsíce.

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I přes tyto překážky a rizika zpoždění zůstává cíl uvést telefon na podzim 2026 nezměněný. Nedávný únik ochranných krytů naznačuje, že vnější podoba i struktura telefonu jsou už téměř hotové a Foxconn provádí finální úpravy na výrobních linkách. Pokud Apple i přes náročné ladění výroby stihne termín, očekává se zásadní dopad na trh jako celek. Skládací iPhone by mohl v roce 2026 tvořit až 29 % všech celosvětových prodejů ohebných zařízení.

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