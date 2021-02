Další levné a povedené hodinky? Testujeme Xiaomi Mi Watch Lite

Fotografie: Michal Pavlíček, mobilenet.cz

Segment chytrých hodinek zažívá v posledních měsících nevídanou vzpruhu, zejména mezi cenově dostupnějšími kousky. Pokud situaci zjednodušíme, můžeme říci, že za vše může Xiaomi. Spojuje se s ním povedená řada produktů Amazfit i jeho vlastní produkty, nejnověji jde o hodinky Mi Watch a Mi Watch Lite. První jmenované jsme pro vás již podrobně otestovali, nyní přichází čas na odlehčenou verzi, kterou na českém trhu pořídíte za 1 590 Kč. Čím nás Mi Watch Lite v prvních dnech (ne)zaujaly?

Oblíbený vzhled

Chytré hodinky několik posledních let definují Apple Watch a jejich hranatý vzhled. Právě jím se inspirují Xiaomi Mi Watch Lite. Pokud přimhouříme obě oči, vzdáleně mohou produkt Applu připomínat. Plastové tělo a zaoblené sklíčko displeje působí dobře, zejména s ohledem na velmi nízkou cenu. Ještě snad mnohem více však Mi Watch Lite připomínají Amazfit Bip U (Pro). Pakliže je chcete od sebe rychle rozeznat, zaměřte se na pravý bok. Amazfity mají výrazně vystupující kruhové tlačítko, Mi Watch Lite oválnou a plochou klávesu.

Na zápěstí se Mi Watch Lite nosí velice příjemně, za což vděčíme hmotnosti pouhých 35 gramů včetně pásku. Ten je mimochodem silikonový, ale vyloženě lacině nepůsobí. V námi testované černé působí sice lehce konzervativně, ale tím pádem se hodí prakticky k jakékoliv příležitosti.

Velký displej je základ

Levné chytré hodinky začínají nepříjemně „fušovat“ do řemesla náramkům, zejména benefitem v podobě velkého displeje. Mi Watch Lite disponují 1,4palcovým LCD panelem s rozlišením 320 × 320 pixelů. Displej je dotykový a reaguje přesně. Našli jsme však již dvě kaňky na kráse. Tou první je jas. U něj nejprve příjemně překvapí, že jej hodinky zvládají regulovat automaticky, bohužel ale ani nejvyšší hladina nestačí na dobrou čitelnost venku. Dalším a z mého pohledu závažnějším problémem je nízká obnovovací frekvence displeje. Nabídkami nejde nijak rolovat. Praxe vypadá tak, že provedete tah prstem a nabídka poskočí o „celý displej“ níže. Není to pěkné a nepřispívá to přehlednosti.

Výdrž a nabíjení

V útrobách hodinek je baterie s kapacitou 230 mAh, která slibuje zhruba týdenní výdrž při středně náročném používání. Prozatím se zdá, že k této hodnotě by hodinky skutečně mohly směřovat, což je dobrá zpráva. Nabíjení probíhá pomocí speciální kolébky, do které se smartwatch posadí. Zajímavostí je, že jakmile začne proces nabíjení, zobrazí se speciální dobíjecí displej s velkým časem a grafem nabíjení.

Párování? Další aplikace

Jistě tušíte, že k funkčnosti chytrého příslušenství je vždy nutná aplikace ve vašem telefonu. Hodinky Mi Watch Lite spolupracují s telefony s Androidem 5.0 a novějším, případně iOS 10 a novějším. Aby v tom byl již skutečný nepořádek, nemůžete využívat známou aplikaci Mi Fit, ale tentokrát aplikaci Xiaomi Wear. Ta je graficky velmi dobře zpracována a okamžitě se v ní zorientujete. Pomáhá, že je kompletně česky a v českém jazyce komunikují i hodinky.

Stáhnout Xiaomi Wear

Xiaomi Mi Watch Lite pro vás nadále testujeme. Pokud vás o nich cokoliv zajímá, neváhejte a zeptejte se přímo v diskuzi pod tímto článkem.