Za poslední rok přibylo hned několik chytrých hodinek, jejichž pořizovací cena začíná hluboko pod hranicí 2 tisíc korun. Možná si říkáte, že tato zařízení nemohou nic nabídnout a budou trpět mnoha kompromisy. Nové Xiaomi Mi Watch Lite však nabízí velký displej, slušnou výdrž, měření srdeční frekvence a navrch přihodí dokonce i GPS.

Xiaomi se po letech oťukávání chytrými náramky opřelo do segmentu nositelné elektroniky a představilo hodinky Mi Watch a Mi Watch Lite. Prvně jmenované nás v recenzi o svých kvalitách přesvědčily. Druhé míří k méně náročným uživatelům, o čemž nás ubezpečuje přídomek Lite. Změna je viditelná na první pohled, hodinky vypadají obyčejněji a současně vsadily na čtvercový design namísto kruhového. Přesto jsou vybavené slušným displejem, sportovními režimy, sledováním srdeční frekvence a měly by na nabití dlouho vydržet. V rámci snižování ceny se Xiaomi dokonce ani neuchýlilo k odejmutí GPS. Máme zde aspiranta na jedny z nejlepších levných hodinek?

Technické parametry Xiaomi Mi Watch Lite Kompletní specifikace Konstrukce 41 × 35 × 10,9 mm , 35 g , odolnost: ano Pásek kovový, umělý, vyměnitelný: ano , zapínání: přezka Displej TFT IPS, 1,4" (320 × 320 px), tvar: hranatý Systém proprietální , kompatibilní s: Android, iOS Datové funkce Bluetooth: 5.0, Wi-Fi: ne , mobilní sítě: ?, NFC: ? Chipset Paměť vnitřní paměť: ? , paměťové karty: ne Akumulátor 230 mAh , nabíjení: proprietární kolébka Dostupnost Q4 2020, ?

Obsah balení: líbivá krabička

V malé čtvercové krabičce černého odstínu najdeme úhledně srovnané vše potřebné. Jde o samotné hodinky se silikonovým řemínkem a nabíjecí podložku, na kterou se hodinky posadí. Dále už byste v prodejní krabičce nalezli jen návody a bezpečnostní pokyny.

Konstrukční zpracování: vzhled, který vábí

Levné hodinky nemají možnost uhranout originální vzhledem, a tak často přistupují k inspiraci. V tomto případě je to zcela zřejmé, Xiaomi mírně opisovalo od Applu, což není nijak překvapivé. Apple Watch se těší velké popularitě a mnoho uživatelů si je oblíbilo právě díky vzhledu. Xiaomi tak dává možnost těm, kteří chtějí líbivé hodinky, ale nechtějí nebo nemohou si dovolit za ně utratit vyšší tisíce korun.

Na zápěstí sedí velice příjemně.

Mi Watch Lite opravdu nevypadají vůbec zle. Jediné, co vás přeci jen může mírně rozladit, jsou větší rámečky kolem displeje. Nad těmi jsem ale osobně ochotný přimhouřit oko, přeci jen je to akceptovatelný ústupek za ušetřené peníze. Kromě zaobleného čelní skla jsou celé hodinky matné. Na zápěstí sedí velice příjemně a ani při nepřetržitém nošení nedochází k pocení. Samozřejmě vše za předpokladu adekvátního, ale nikoliv nepřiměřeného, utažení na zápěstí. Dobrému pocitu z nošení přispívá i nízká hmotnost 35 gramů.

Na pravém boku je jediné tlačítko oválného tvaru, které je téměř zcela zarovnáno s okolním povrchem. Jelikož je ale dostatečně velké, tiskne se dobře. Pásek je silikonový a matný. Působí však velmi bytelně a budí důvěru, že nějaký čas vydrží, i když byste hodinky velmi často sundávali ze zápěstí.

Chytré hodinky, které jsou alespoň okrajově určené pro sportovní aktivity, disponují alespoň základní zvýšenou odolností. Xiaomi Mi Watch Lite jsou odolné do 5 ATM, což znamená, že se s nimi můžete sprchovat, nevadí jim déšť a zvládají také plavání. Naopak se s nimi nesmíte potápět.

Líbilo se nám líbivý vzhled

velmi nízká hmotnost

pohodlné nošení

voděodolnost do 5 ATM

Displej: hezký, ale neoslní

Ačkoliv má displej, jak jsme si již řekli, poměrně velké rámečky, úhlopříčka je nadále solidních 1,4" a na IPS panelu operuje rozlišení 320 × 320 pixelů. Zobrazení je poměrně jemné, barevné podání dobré. Příjemně potěší rozsah jasu, kdy hodinky zvládnou zářit tak, aby byly čitelné venku a současně nevypálily oči v noci. Velkým překvapením je přítomnost automatické regulace jasu, přičemž čidlo je hned nad displejem. Jeho přítomností však celá paráda kolem zobrazovače končí.

Ovládání prostředí zajišťuje váš prst pohybující se po displeji, který je dotykový. Obnovovací frekvence displeje bude zřejmě velmi nízká, což se v praxi projevuje absencí jakýchkoliv animací v prostředí. Dokonce ani nabídkami nejde scrollovat. Tah prstu znamená, že se posune obsah celého displeje se zhruba vteřinovou odezvou. Je to nepříjemné zjištění a kruté vystřízlivění. Netřeba připomínat, že konkurence to umí lépe, a to i u obyčejných náramků za poloviční cenu.

Líbilo se nám dostatečná úhlopříčka

jemné rozlišení

automatická regulace jasu

Nelíbilo se nám větší rámečky

nízká odezva – žádné animace

Systém a výkon: standardní nabídka

Proprietární systém hodinek Mi Watch Lite je pevně spjatý s aplikací Xiaomi Wear, kterou si do telefonu s Androidem 5.0 či iOS 10 a novějšími musíte nainstalovat. Xiaomi skutečně nevyužilo svou známou aplikaci Mi Fit, nýbrž připravilo novou. Aplikace komunikuje česky a je graficky velmi pěkně zpracována. Samotné párování hodinek s telefonem je otázkou chvilky.

Prostředí aplikace Xiaomi Wear

Zatímco aplikace ve vašem telefonu je povedená, prostředí hodinek má k ideálu skutečně daleko. Začněme ale pozitivně. K dispozici je několik desítek ciferníků, přičemž pět jich udrží v paměti samotné hodinky, další si lze doinstalovat skrze aplikaci. Potěší, že ciferníky, stejně jako celé hodinky, komunikují česky. Velmi dobře funguje probouzení hodinek gestem zápěstí, případně lze vždy použít boční tlačítko. Horizontální pohyb z ciferníku vás přesune k důležitým informacím o srdeční aktivitě, spánku, počasí, spálených kaloriích či ovládání přehrávače hudby v telefonu. Tah od horního okraje zase zobrazí všechny notifikace, kterými lze procházet, mazat je a číst. Zde je nutné zmínit jedno překvapení, v textech scrollovat lze, ačkoliv pohyb není příliš plynulý.

Neméně důležitý je tah od spodního okraje displeje, kdy vyjede, respektive se spíše zobrazí (animace chybí) lišta s rychlými zástupci. Můžete zde zapnout režim nerušit, dostat se rychle do podrobného nastavení nebo vypnout probouzení hodinek gestem zápěstí.

Do hlavního menu se dostanete výhradně stiskem bočního tlačítka. Menu je bohužel zobrazeno formou matice ikonek v mřížce 3×3 bez jakýchkoliv popisků. Xiaomi tak plně spoléhá na to, že položky poznáte dle piktogramů. Bohužel vám mohu prozradit, že to tak jasné není a v prvních dnech probíhá ovládání hodinek stylem pokus/omyl. Ikonek je v menu celkem 18, tedy dvě obrazovky po 9. Aby toho nebylo málo, menu není průchozí a ze druhé na první obrazovku se lze pouze vrátit.

Jediné zobrazení hlavního menu není příliš přehledné

Hodinkám nechybí možnost měřit srdeční frekvenci, spánek či trénovat správné dýchání. Došlo i na klasické funkce, jako jsou stopky, minutka a potěší kompas, který je zde díky přítomnosti GPS. Zastavme se nicméně u měření spánku, které je bohužel jen zcela základní. Získáte informaci o čase hlubokého a lehkého spánku a současně i chvílích, kdy jste byli vzhůru. Chybí montoring REM fáze, což zvládají i některé levné náramky.

Opravdu vás nic nepotěší více, než když vám hodinky vibrují 7 minut na ruce, zatímco vy telefonujete.

Samozřejmostí jsou notifikace z vašeho telefonu, Mi Watch Lite je zvládají v podstatě z jakékoliv aplikace, kterou máte v telefonu. Bohužel ale opět platí, že pohodlí má k ideálu daleko. Asi nejhůře jsou na tom hovory. Ty samozřejmě nejde přijmout, maximálně vzdáleně odmítnout. Pravidelně se však stávalo, že hodinky začaly na příchozí hovor upozorňovat se zhruba 10vteřinovým zpožděním. Někdy dokonce ve chvíli, kdy jsem již hovor přijmul. Opravdu vás nic nepotěší více, než když vám hodinky vibrují 7 minut na ruce, zatímco vy telefonujete.

Nijak slavné to není ani s notifikacemi na zprávy z různých zdrojů. Občas přijdou pozdě, někdy vůbec a jindy se na vás sesype hned několik e-mailů a zápěstí vám neustále vibruje. Aby toho nebylo málo, občas notifikace zůstane na displeji „viset“ a nejde s ní nic udělat. Je to velmi nepříjemné, například pokud chcete zjistit tak elementární věc, kterou je aktuální čas.

Líbilo se nám přehledné prostředí v češtině

fajn aplikace Xiaomi Wear

Nelíbilo se nám problémy s notifikacemi

nepřehledné menu

Výdrž baterie: plně dostačující

Ve skromném těle hodinek je baterie s kapacitou 230 mAh. Výrobce slibuje při běžném používání až 9denní výdrž. Taková hitparáda to sice není, ale celý týden bez nabíjení mi hodinky zatím pokaždé vydržely. A to mi denně přijde několik desítek notifikací, což znamená, že displej často svítí a hodinky vibrují. Omezený režim jsem využíval pouze v nočních hodinách. V nabíjecí podložce drží hodinky velmi dobře a za vyzdvihnutí stojí speciální „nabíjecí ciferník“. Během něco se dokáže zobrazení pootočit o 90° a vidíte nejen graf nabíjení, ale také čas, což je podstatné. Samotné nabíjení probíhá zhruba hodinku a půl.

Líbilo se nám slušná výdrž

Sportovní funkce: GPS přijde vhod

Xiaomi Watch Lite jsou připraveny i na vaše sportovní aktivity. Nabízí se celkem 11 sportovních režimů, mezi nimiž nechybí chůze, venkovní běh, běh na páse, jízda na kole či plavání venku i uvnitř. Během sportování vám telefon může měřit srdeční tep, vzdálenost, kroky či spálené kalorie. Měření probíhá vcelku přesně a po dokončení aktivity získáte relativně podrobný výpis všeho možného již skrze hodinky. K dokonalosti chybí zobrazení mapy, když už hodinky mají GPS.

Tím se dostáváme k tomu, že smartwatch přesně zaznamenají vaši polohu, a to aniž byste při sobě museli mít telefon. Jde o velkou výhodu, zejména pro všechny aktivní sportovce.

Líbilo se nám integrovaná GPS

Zhodnocení

Xiaomi Mi Watch Lite se řadí mezi ty vůbec nejlevnější chytré hodinky na českém trhu. Běžně je pořídíte za cenu 1 590 Kč. Na první pohled jde o líbivé zařízení, které se příjemně nosí a navrch nabízí dostatečně velký displej, aby vás mohlo informovat o dění na telefonu či sportovních aktivitách. Mezi plusy lze připočíst kompletní prostředí v češtině, a to nejen na displeji hodinek, ale i v aplikaci pro telefon.

Slibnou pozici si však výrobce bohužel pokazil zcela sám. Pomalý displej, na kterém chybí důležité animace, znemožňuje pohodlné používání. Nenadchne ani špatné informování na zmeškané i právě příchozí notifikace. Mohli bychom říci, levným hodinkám to odpusťme, avšak to by zde nesměla být jednoznačně lepší alternativa, kvůli které nedávají Mi Watch Lite aktuálně velký smysl.

Konkurence

Hlavní konkurencí jsou hodinky Amazfit Bip U Pro, které se prodávají za identickou cenu. Velmi podobně vypadají a totéž lze říci o výbavě. Sice nemají automatickou regulaci jasu a ciferníky neumí česky, avšak prostředí se lépe ovládá, notifikace fungují na jedničku a v nabídce mají téměř šestinásobek sportovních aktivit.

Přejít do kataloguPřečíst recenzi Xiaomi Amazfit Bip U Pro Konstrukce 40,9 × 35,5 × 11,4 mm , 31 g , odolnost: ano Pásek umělý, vyměnitelný: ano (20 mm) Displej TFT IPS, 1,43" (302 × 320 px) Systém proprietální , kompatibilní s: Android, iOS Konektivita Bluetooth: 5.0, ne , ne Akumulátor 230 mAh , nabíjení: proprietární kolébka

Pokud si můžete pár set korun připlatit, stojí za zvážení chytré hodinky Amazfit GTS, které také mají GPS, avšak pyšní se kvalitnějším AMOLED displejem. Jejich cena se na českém trhu pohybuje kolem hranice 2 tisíc korun.