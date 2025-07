Čtyři roky staré Galaxy Watch4 nejspíše naposledy oživí velká aktualizace

Fotografie: Petr Vojtěch, mobilenet.cz

Jak jistě „pamětníci“ potvrdí, Samsung Galaxy Watch 4 znamenaly v roce 2021 důležitý milník ve vývoji chytrých hodinek značky. Po dlouhých letech s vlastním operačním systémem Tizen totiž znamenaly pro Jihokorejce přechod na Wear OS 3 od Googlu, který poskytl uživatelům přístup k širší škále aplikací v obchodě Google Play. Samsung na tento systém navíc navázal vlastní uživatelskou vrstvou One UI, aby zachoval známý vzhled a ovládání z předešlých verzí běžících ještě na Tizenu.

A jak nyní upozorňuje phonearena.com, po čtyřech letech od uvedení by se Galaxy Watch 4 měly dočkat nejspíše poslední velké softwarové aktualizace na One UI 8, se kterou už se spíše nepočítalo. Podle sammobile.com to měl potvrdit sám Samsung.

Aktualizace One UI 8 pro hodinky Galaxy Watch přitom přinese novinky zaměřené zejména na zdraví a osobní pohodu. Mezi hlavní funkce patří Bedtime Guidance, která na základě vašeho cirkadiánního rytmu doporučí ideální čas spánku, nechybí ale ani chytrý běžecký kouč, který připraví tréninkový plán podle vaší kondice. Samozřejmostí je přepracování design, větší výběr ciferníků nebo plynulejší animace, lepší správa notifikací a spousta dalších novinek.

Samsung Galaxy Watch4 upozorní na tuk v těle i chrápání, navíc podporují Google Pay!

Připomeňme, že od Samsungu jde o překvapení i vzhledem k tomu, že Galaxy Watch 4 nejsou v dnešní době zrovna nejvýkonnější hodinky na trhu. Vybaveny jsou například 1,18GHz dvoujádrovým procesorem, 1,15 GB RAM a zhruba 7 GB vnitřní paměti nebo baterií o kapacitě 361 mAh. Druhou stránkou celé věci je však fakt, že hardware chytrých hodinek se – na rozdíl například od smartphonů – jednoduše nevyvíjí až tak závratným tempem. Výkonové rozdíly mezi jednotlivými generacemi nejsou zdaleka tak dramatické, a tak evidentně i čtyři roky starý model jako Galaxy Watch 4 dokáže bez problémů utáhnout novou softwarovou výbavu. A tentokrát je to pro uživatele dobrá zpráva.

Přejít do kataloguPřečíst recenzi Samsung Galaxy Watch4 44 mm LTE Rozměry 44,4 × 43,3 × 9,8 mm , 30,3 g Displej Super AMOLED, 1,36" (450 × 450 px) Fotoaparát Procesor Samsung Exynos W920 , Paměť RAM: 1,5 GB , úložiště: 16 GB , ne Akumulátor 361 mAh