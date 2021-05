Nokia mění plány. Některé modely si na Android 11 počkají déle

Fotografie: Nokia

Aktualizace na nejnovější verzi operačního systému Android jsou každoročně vděčným tématem. Pokud nevlastníte Pixel od Googlu, zpravidla na aktualizace čekáte poměrně dlouho. Výjimkou bývají některé telefony Samsung, OnePlus či Nokia. Právě Nokia přitom často bývá vyzdvihována jakožto ta, která se stará o celé své portfolio. Bohužel co se týče rychlosti, není to nijak slavné a potvrzují to nejnovější informace na oficiálních stránkách.

Dozvídáme se totiž, že výrobce buď nestíhá, nebo se mu nedaří nový software dobře optimalizovat a jednoduše potřebuje více času. Zatímco ještě zpočátku února bylo oznámeno, že do konce června bude aktualizační proces kompletně hotov, nyní došlo k posunu možná až o další tři měsíce. Odskákala to trojice starší kousků, jmenovitě Nokia 6.2, Nokia 7.2 a Nokia 9 PureView. Paradoxně tedy spíše výše postavené telefony.

Všechny jmenované kousky měly aktualizaci původně obdržet během 2.čtvrtletí, avšak nyní se počítá až se 3. čtvrtletím, tedy s obdobím od července do konce září 2021. Netřeba dodávat, že pokud by aktualizace dorazily až na samotném závěru zmíněného kvartálu, možná už bude na světě další generace systému Android.