Aktualizační plány LG. Do konce roku Android 11 a naděje i na Android 13

V minulém měsíci došlo k zásadnímu oznámení. Po dlouhé době jsme se museli rozloučit s LG. Nyní nastává období, kdy výrobce doprodá své stávající modely a v ideálním případě jim zajistí adekvátní softwarovou podporu, na kterou se stávající majitelé telefonů LG samozřejmě upínají. Pozitivní zprávou je, že to jihokorejskému výrobci není jedno a s aktualizacemi počítá. Stín na celou situaci vrhají zkušenosti z let minulých, kdy LG k updatům přistupovalo velmi laxně.

Německé zastoupení LG zveřejnilo plán aktualizací na Android 11. Ano, na verzi systému, která je s námi již bezmála tři čtvrtě roku. Pokud očekáváte, že LG bleskově dožene své zdržení, mýlíte se. Nejnovější verzi systému obdrží během dubna pouze Velvet 5G a během letních měsíců ještě LG G8X. Ostatní si počkají až do konce roku, tedy do doby, kdy již první telefony získají Android 12. Jmenovitě má jít o LG Velvet LTE, LG Wing, LG G8s, LG K52 a LG K42.

Velmi pozvolná aktualizace na Android 11 by dávala tušit, že bude výrobce rád, že má vše za sebou a po letošním roce to raději zabalí. Naštěstí se však zdá, že LG bude podporu svých klíčových zařízení držet ještě minimálně celý následující rok, což mimochodem znamená příchod Androidu 12. Z jihokorejských stránek LG se však dozvídáme, že modely Wing a Velvet by se měly dočkat i Androidu 13, což by rozhodně byla skvělá zpráva. Zbývá dodat, že aktualizace zmiňují lokální zastoupení a neznamená to, že se tak stane globálně.

model Android 12 Android 13 LG Wing v plánu v plánu LG Velvet v plánu v plánu LG V50S v plánu není v plánu LG V50 v plánu není v plánu LG G8 v plánu není v plánu LG Q31 v plánu není v plánu LG Q52 v plánu není v plánu LG Q92 v plánu není v plánu

