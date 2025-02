Jak si nový iPhone 16e s upraveným čipsetem vede z hlediska výkonu?

Fotografie: Apple

Nejnovější přírůstek do portfolia iPhonů, model iPhone 16e, má být sice nástupcem modelů SE, avšak cenou se blíží spíše základním verzím klasických iPhonů. Zájemci se budou muset spokojit pouze s jedním fotoaparátem na zadní straně, který má dle tvrzení Applu díky kvalitnímu dvojnásobnému (digitálnímu) zoomu zastoupit i teleobjektiv. Dále nabídne 60Hz OLED panel s klasickým výřezem, známým z iPhonů 12, 13 a 14, a bohužel postrádá technologie MagSafe a UWB, na které jsou uživatelé iPhonů zvyklí.

Naopak v oblasti výkonu se iPhone 16e téměř neliší od ostatních základních iPhonů. Kvůli podpoře umělé inteligence Apple Intelligence výrobce nasadil 8 GB operační paměti a čipset A18. Jedná se o 3nm čipovou sadu navrženou Applem a vyráběnou tchajwanskou společností TSMC. Tento čip však není zcela identický s čipy v iPhonech 16 a 16 Plus. Konkrétně GPU má pouze čtyři jádra namísto standardních pěti, což je pro Apple poměrně typické. U čipsetů M pro Macy a vybrané iPady se můžeme setkat s různými konfiguracemi téhož čipsetu, které se liší počtem jader grafické jednotky nebo CPU.

Lze předpokládat, že čtyřjádrové GPU nebude mít výrazný vliv na svižnost telefonu při graficky náročnějších operacích, avšak výsledky z benchmarků zatím nejsou k dispozici. Výkon CPU byl nicméně testován v benchmarku Geekbench 6. Na stránkách tvůrců tohoto benchmarku (geekbench.com) najdeme výsledky 2 706 bodů v single-core testu a 7 942 bodů v multi-core testu.

Pro srovnání, základní iPhone 16 získal v našem redakčním testu, publikovaném 2. 10. 2024, 3 271 bodů v single-core testu a 7 882 bodů v multi-core testu. Model 16 Plus pak dosáhl 7 851 bodů v multi-core testu a 3 302 bodů v single-core testu. Z těchto výsledků by se dalo usuzovat, že iPhone 16e má zhruba o 20 % nižší výkon v single-core oblasti oproti iPhonu 16 a 16 Plus. Nicméně je třeba zdůraznit, že se jedná pouze o syntetický benchmark, který nemusí přesně odrážet reálný výkon, a také mohl být výkon v tomto konkrétním testu z nějakého důvodu omezen. Více informací získáme, jakmile iPhone 16e dorazí do naší redakce, což by mělo být již brzy.