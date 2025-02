Může za chybějící MagSafe u iPhonu 16e nový modem C1? Apple má odpověď

Fotografie: Apple

V posledních hodinách náruživě diskutovaný iPhone 16e, který je v mnoha ohledech hůře vybavený a dražší, než široká veřejnost očekávala, možná definoval zcela novou řadu těch nejdostupnějších iPhonů, jež zastoupí sérii SE. Pokud jste uvažovali nad tím, proč nese novinka označení „e“, zřejmě jste marnili čas, podle zástupce společnosti totiž toto písmenko nefunguje jako žádná zkratka (jako například FE u Samsungu, jež odkazuje na Fan Edition), ale zkrátka se rozhodli nový iPhone takto pojmenovat.

Označení novinky je však to nejmenší a mnohem důležitější je zmínit, že kromě očekávaných parametrů, tedy jediného fotoaparátu na zadní straně či obrazovky převzaté z modelů iPhone 12, 13, 14, zaskočila například absence čipu UWB. Apple je přitom velkým propagátorem této technologie, která umožňuje velmi podrobné vyhledávání na úrovni domácnosti/pokojů a využijete ji kromě propojení s dalšími Apple produkty také ve spojení s přívěskem AirTag. Mnohem větším šokem však byla absence technologie MagSafe, tedy magnetického bezdrátového nabíjení, které Apple uvedl spolu s iPhony 12. Proč se tedy v těle nového iPhonu 16e, které je shodné s konstrukcí iPhonu 12, 13, 14, 15 či nejnovějšího modelu 16, nenašlo místo pro soustavu magnetů?

Podle některých by mohla absence souviset s novým modemem C1. Jedná se o historicky první modem společnosti Apple, který má být energeticky efektivnější a pochopitelně má být jeho druhá generace ještě značně lepší. C1 například podporuje pouze Wi-Fi 6, nikoliv nejnovější Wi-Fi 7, jako to umí ostatní iPhony 16, také si nerozumí s technologií 5G mmWave, která však v ČR stejně není dostupná a v zahraničí pouze v omezené míře, tudíž se nejedná o žádný zásadní nedostatek.

Chybějící MagSafe je na druhé straně docela problém a větší zásah do toho, na co jsou majitelé iPhonů zvyklí. Přece jen možnost iPhone pomocí magnetů přichytit k nabíječce nebo třeba jen držáku v automobilu je velmi praktická a během nabíjení magnety zároveň zajistí co nejefektivnější nabíjení z hlediska výkonu či zahřívání.

Magazín Macworld (viz článek na macworld.com), který se tímto tématem zabýval, přitom získal vyjádření přímo od Applu. Pokud jste čekali podrobné vysvětlení, co vedlo k tomu do nového iPhonu 16e se startovací cenou 16 990 Kč nenasadit MagSafe, bohužel vás zklameme. Zmíněný magazín získal pouze vyjádření, že nový modem C1 není důvodem toho, proč telefon nemá MagSafe. Z toho lze usuzovat, že MagSafe schází skutečně spíše z čistě pragmatických důvodů, tedy možnosti lépe diferenciovat model 16e od zbytku portfolia.