Testujeme iPhone 16e. Kterých zajímavostí jsme si v rámci prvních dojmů všimli?

Fotografie: Ioannis Papadopoulos, mobilenet.cz

Před pár dny představený iPhone 16e dnes oficiálně vstupuje na český trh a my jsme si pochopitelně nemohli nechat ujít příležitost jej důkladně otestovat. Jako vždy začínáme s prvními dojmy, kde se v krátkosti zaměříme na obsah balení a také na to, co nás na iPhonu 16e na první pohled zaujalo. Po konstrukční stránce si jej rychle srovnáme s iPhonem 16 Pro.

Balení, jako každé jiné

Balení nového iPhonu 16e je samozřejmě identické s dalšími iPhony 16, ať už po stránce obalových materiálů či obsahu. Krabičku otevřete odlepením papírových pojistek a kromě samotného telefonu uvnitř najdete pouze nástroj na vytažení slotu pro SIM a také USB-C/USB-C kabel. Je pletený a na délku má jeden metr. Stejně jako u dalších novodobých iPhonů už ani zde nenajdete ikonickou nálepku s nakousnutým jablíčkem.

Jablečný minimalismus

Pokud zbožňujete minimalistický design, nový iPhone 16e si zřejmě zamilujete, neboť působí díky přítomnosti jediného fotoaparátu na zadní straně a kombinaci matných rámečků i zad ještě čistším dojmem. Nikde nic zbytečně nevyčnívá, telefon má velmi dobře rozloženou hmotnost a v dlani působí velmi příjemně. Rozdíl v hmotnosti oproti iPhonu 16 Pro je pak skutečně citelný, ačkoliv 16 Pro je také větším telefonem. Ve srovnání s iPhonem 16 je pak novinka dokonce o 3 gramy lehčí navzdory tomu, že má iPhone 16e o 400 mAh větší baterii.

Pomineme-li pro Apple typickou ochranu IP68 s testováním ponořením do hloubky 6 metrů namísto obvyklých 2 či 1,5 metru, stojí za povšimnutí tradičně špičková haptická odezva. Na levém boku pak najdeme Akční tlačítko, které je podle nás mnohem praktičtější než nový ovládací prvek Ovládání fotoaparátu. Slot pro jedinou nanoSIM se nachází ve srovnání s již zmíněným iPhonem 16 Pro níž a zdá se, že je i o něco níž než u iPhonu 16, ačkoliv soudíme pouze z dříve pořízených fotografií a přímé srovnání momentálně nemáme k dispozici.

Kombinace matného provedení zad i rámu je podle nás správnou volbou, překvapí však přítomnost pouze dvou barevných variant, a to černé a bílé. Prohlédnout jsme si mohli obě dvě, přičemž černou testujeme. Oproti nabídce barev u iPhonu 16 (Plus) však působí poněkud chudě. Podle našich informací Apple v tuto chvíli nepřipravuje další barevné varianty, vynahradit se to však pokusí nabídkou barev pouzder. V tomto ohledu je zajímavé zmínit, že údajně neplánuje ani uvedení pouzder s magnetickým kroužkem. Zřejmě aby tím nepřímo nepřiznal, že absence MagSafe je podivným ústupkem, což podle názoru většiny zkrátka je.

Kromě chybějícího MagSafe (a třeba i UWB) vyvolává další kontroverzi displej, který má „starý dobrý“ výřez namísto průstřelu pro Dynamic Island. Dle našich zdrojů se jedná o mírně menší výřez, který byl představen u iPhonů 13, ve srovnání s Dynamic Island průstřelem však stále působí poměrně zastarale. Na přiložených snímcích s iPhonem 16 Pro si rovněž můžete všimnout výrazně tlustších rámečků, což však nekritizujeme, pouze konstatujeme. Na druhou stranu například značka Infinix dokázala nabídnout i vlajkově tenké rámečky u smartphonu za zhruba třetinu ceny nového iPhonu 16e.

Ptejte se, co vás zajímá

Novinku pochopitelně začínáme testovat a zaměříme se na ni jako celek, jmenovitě se pak budeme zabývat výdrží, fotovýbavou a také oblastí výkonu, v níž má iPhone 16e excelovat. Vaše dotazy a podněty k testování můžete zanechat v komentářích pod článkem.