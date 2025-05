Přivolejte si léto novou soutěží hned o tři zářivé produkty od společnosti CMF!

Fotografie: Ioannis Papadopoulos, mobilenet.cz

Není tomu tak dávno, kdy značka CMF (spadající pod značku Nothing) představila plejádu novinek, a to včetně svého CMF Phone 2 Pro a hned několika TWS sluchátek. I dle našich metrik vás novinky zaujaly, a tak jsme se se společností CMF rozhodli uspořádat pro vás soutěž, a to hned o ty nejzajímavější novinky! Tentokrát se štěstí usměje hned na tři z vás, šance na výhru je tedy vyšší než kdykoli předtím!

O co se hraje?

Hlavní cenou v naší nové soutěži je mobilní telefon CMF Phone 2 Pro, který jsme v redakci už důkladně „proklepli“. CMF Phone 2 Pro je skvělou volbou pro všechny, kteří hledají něco neotřelého s možností zajímavého příslušenství a zároveň si potrpí na povedený systém, dlouhou výdrž na nabití, kvalitní displej a chtějí mít i dostatek výkonu. Nezklamou ani fotoaparáty, celkově tak uspokojí prakticky všechny.

Kromě hlavní ceny jsou k dispozici i dvě další – soutěžit se totiž bude i o dvojici kusů sluchátek Buds 2 ve výrazné oranžové barvě, která funguje doslova jako „přivolávač léta“. Sluchátka nabídnou špičkový zvuk, ANC, ale i výrazné basy, které si lze detailně přizpůsobit v povedené aplikaci CMF.

Pro účast v soutěži stačí správně zodpovědět jednu soutěžní otázku a mít štěstí při losování!

Jak hrát a vyhrát?

Je to snadné jako vždy. Stačí odpovědět na soutěžní otázku a doplnit své kontaktní údaje. Soutěž trvá od 16. 5. 20:00 do 4. 6. 23:59 hod. Poté soutěž ukončíme a vyhodnotíme.

Abyste nepřišli o žádnou novinku, doporučujeme sledovat náš Instagram a dát odběr na našem youtubovém kanálu mobilenet.cz. Nezapomeňte si pročíst také kompletní pravidla soutěží serveru mobilenet.cz, která naleznete zde. Správnou odpověď hledejte v naší recenzi, nebo na webu CMF.

Soutěžní formulář

Načítání…

Formulář se vám nezobrazuje? Využijte tento odkaz.

