CMF Buds 2 Plus zaujmou nevídanou výdrží a všemi moderními funkcemi, včetně ANC

Fotografie: Martin Fajmon, mobilenet.cz

Značka CMF dnes představila, kromě smartphonu, hned několik dalších zajímavých novinek, mezi nimi i sluchátka CMF Buds 2 Plus, která cílí na náročnější posluchače. Podobně jako u CMF Buds Pro 2, která jsme testovali loni, nechybí „magická krabička“ s kruhovým „ovladačem“. V čem dalším nová sluchátka zaujmou, prozradíme v dnešních prvních dojmech.

Vypadají dobře

CMF Buds 2 Plus vypadají velmi dobře – tentokrát začneme samotným pouzdrem. Jde o plastovou krabičku, v našem případě v tmavě modrém „mobilenet.cz provedení“, která do naší redakce skvěle zapadne, kromě ní se nabízí i světle šedá varianta. Na těle zavřené krabičky si nelze nepovšimnout kruhového ovladače, který měly i CMF Buds Pro 2. Tentokrát nejde o ovladač jako takový, ale o designový prvek a pomůcku pro lidi s ADHD – můžete s ním otáčet, ale žádnou funkci nemá. Tedy má, uvnitř se nachází výřez pro umístění poutka, takže sluchátka můžete klidně nosit i na krku, pokud budete chtít.

Potěší, že krabička má matnou povrchovou úpravu, samozřejmostí je USB-C konektor a uvnitř se nachází i párovací tlačítko. LED dioda je na těle pouzdra jedna, informuje o stavu nabití a případně i procesu párování.

Samotná sluchátka jsou poměrně „obyčejná“ – jsou plastová se středně dlouhou nožkou, nechybí jim však důležité senzory. Například senzor detekce nošení nebo hned tři mikrofony na jednom sluchátku. Hovory jsou díky nim a technologii Clear Voice Technology 3.0 opravdu dobré, dokonce eliminace větru je ještě lepší než u modelu Pro, a to díky nové generaci technologie Wind Noise Reduction 3.0. CMF Buds 2 Plus se navíc pyšní nejnižší latencí, konkrétně 105 ms se zařízením se systémem Nothing OS. Dodáme, že sluchátka jsou odolná dle certifikace IP55.

Funkcemi nabitá...

To hlavní se však skrývá uvnitř – sluchátkům nechybí prakticky žádná moderní funkce. Začít můžeme ANC, které je schopné eliminovat ruchy až do intenzity 50 dB. ANC má celkem čtyři režimy, konkrétně Nízký, Střední, Vysoký a Adaptivní, který reaguje na okolní podmínky. Z dalších funkcí musíme zmínit podporu prostorového zvuku, což je v této cenové relaci prakticky nevídané. Stejně jako CMF Buds Pro 2 ocení CMF Buds 2 Plus milovníci basové složky, nabízí totiž funkci Ultra Bass (konkrétně Ultra Bass Technology 2.0), která dokáže basovou složku pořádně „nakopnout“, na výběr máte celkem z pěti stupňů. Osobně si basovou složku užívám opravdu rád, takže jsem na pětce a jsem více než spokojený.

CMF Buds 2 Plus se chtějí uživateli co nejvíce přizpůsobit, takže nabízí speciální personalizovaný zvuk. Sluchátka vám v rámci tříminutového testování přehrávají zvuky různých frekvencí, přičemž vy v aplikaci zaznamenáte, zda slyšíte tón, nebo ticho. Výsledkem je přizpůsobený zvuk, který je mnohem lepší než defaultní nastavení sluchátek, každý totiž slyšíme tak trochu jinak. Výsledek je opravdu povedený, sluchátka (pocitově) hrají jako mnohem dražší konkurence.

Samozřejmostí je přizpůsobitelný ekvalizér, přizpůsobit si můžete i dotykové ovládání poklepy, a to pro každé sluchátko zvlášť. Osobně jsem spokojen především s tím, že lze skrze sluchátka regulovat i hlasitost – tuto funkci je však nutné aktivovat v nastavení aplikace CMF. Stačí klepnout (na levé či pravé sluchátko) a prst na sluchátku přidržet. Levé může hlasitost snižovat, pravé zvyšovat, nebo třeba naopak. Bohužel, s jedním sluchátkem nelze naráz hlasitost snižovat a zvyšovat, gesto pro posouvání nahoru/dolů chybí.

Sluchátka vydrží na jedno nabití až 14 hodin, samozřejmě s vypnutým ANC. To je téměř nevídaná hodnota. I s pouzdrem vydrží sluchátka hrát až 61,5 hodiny, což je opět hodnota, které se prakticky nechce věřit. Pokud by vás to zajímalo, každé sluchátko má baterii s kapacitou 53 mAh, pouzdro samotné potom 460 mAh. Už 10 minut sluchátek v pouzdru zajistí poslech až na 8,5 hodiny – WOW! Sluchátka jsou osazena 12mm LCP měničem a podporují kodek Hi-Res LDAC.

To nejlepší nakonec? Sluchátka pořídíte již za 1 499 Kč! Sluchátka jsou v mnoha ohledech dokonce lepší než CMF Buds Pro 2, jen se musíte smířit s tím, že ovladač na pouzdru už není ovladač, ale jen designový doplněk. Je to však problém?