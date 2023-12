Tohle bude hit! CMF Watch Pro s AMOLEDem, GPS a podporou volání za pár stovek v redakci

Fotografie: Martin Fajmon, mobilenet.cz

Musím se přiznat, že při představení CMF Watch Pro jsem si musel několikrát prohlédnout koncovou cenu, než jsem uvěřil tomu, že si výrobce nedělá legraci. CMF jakožto podznačka Nothingu představil hodinky, kterým nechybí nic důležitého, přesto jsou cenově dostupné. Vzhledem k tomu, že jsme nemohli odolat a vás jsme nechtěli ochudit o dojmy z těchto zajímavých hodinek, rovnou jsme je objednali z Číny. V přepočtu i s dopravou za zhruba 1 300 Kč, v rámci akce Black Friday. A co dostanete?

Design: jednoduše, ale ne nehezky

CMF Watch Pro můžete pořídit ve dvou provedeních pouzdra: z matného tmavého hliníku, případně variantu s hliníkovým rámečkem a PVD lesklým povrchem. Nám na test dorazila verze s tmavým matným hliníkem a silikonovým páskem Ash Gray, další variantou je pásek Dark Gray, oranžový pásek je pak spjat s lesklou variantou. Pásky mají standardní úchyt 22 mm s rychloupínacím mechanismem, můžete si ovšem nainstalovat téměř jakýkoliv, stačí dodržet šířku. Zadní strana hodinek naskýtá pohled na senzory, ta už je však plastová. Tělo hodinek je odolné dle IP68 a rozměry činí 46,9 × 39,9 x 12,9 mm, hmotnost bez pásku je 30,4 gramů.

Displej: to se povedlo!

Přední straně poté dominuje displej s jednotnou úhlopříčkou 1,96", je typu AMOLED a disponuje jasem 600 nitů. Ano, není to žádný extrém, ale za běžného dne je dobře čitelný. Rozlišení je opravdu špičkové, činí 410 × 502 pixelů, jemnost pak dosahuje 332 PPI. Rozlišení je stejně jemné jako u Apple Watch Ultra 2 za 23 tisíc korun. Že by malá provokace, CMF? Dodáme, že displej podporuje Always-On, který je plně přizpůsobitelný.

Displej má po stranách poměrně silné rámečky, ale vzhledem k ceně nejde o nic, co bychom nedokázali odpustit. Pár předinstalovaných ciferníků naleznete přímo v hodinkách, další můžete bezplatně stáhnout z aplikace CMF Watch, která je k dispozici pro iOS i Android. Většina ciferníků vypadá opravdu velmi dobře, CMF si hraje s černými a oranžovými odstíny, což nám trochu připomíná ciferníky Hermès pro Apple Watch.

Co všechno umí?

Umí toho více, než byste čekali. Začneme tím, že hodinky mají mikrofon i reproduktor, takže s nimi můžete vyřizovat hovory. Kvalitu jsme si vyzkoušeli a musím uznat, že se vyrovná i mnohem dražším hodinkám, osobně jsem nepoznal rozdíl mezi CMF Watch Pro a Huawei Watch 4 Pro, co se kvality reproduktoru týká. Hodinky nemají eSIM, takže hovory lze vyřizovat přes propojený smartphone, v našem případě se jednalo o iPhone. Hovor můžete z hodinek přijmout i vytočit.

CMF Watch Pro budou skvělým doplňkem pro náruživé sportovce, kromě toho, že dokáží monitorovat více než 100 sportovních aktivit, nabízí GPS/GLONASS/Galileo/QZSS/Beidou. Hodinky zvládnou monitorovat zdravotní funkce 24/7, konkrétně měří tepovou frekvenci (klidový tep a tep při aktivitě), SpO2, monitorují i stres a spánkovou aktivitu. Samozřejmě počítají i kroky, měří celkovou ušlou vzdálenost, spálené kalorie i délku cvičení. Pozor by si měli dát jen plavci, odolnost dle IP68 nedostačuje na to, abyste hodinky brali do bazénu, monitoring plavání stejně chybí.

Co nechybí, to jsou standardní funkce jako Najít můj telefon, počasí, ovládání spouště fotoaparátu propojeného smartphonu, budík, stopky nebo svítilna, kdy hodinky rozzáří svůj displej na maximum.

Co se týká senzorů, na zadní straně nalezneme senzor tepové frekvence, ale rovněž senzor SpO2 pro měření saturace kyslíkem. Samozřejmostí je akcelerometr, který aktivuje displej při pohybu zápěstím. O konektivitu se stará Bluetooth 5.3 a podporují Android od verze 8.0 a iOS od verze 13. Baterie má kapacitu 340 mAh a CMF slibuje, že by měly vydržet až 13 dnů běžného používání, na potvrzení od nás si však budete muset počkat do připravované recenze.

Ptejte se!

Hodinky samozřejmě i nadále testujeme, v diskuzi se můžete ptát na to, co vás o CMF Watch Pro zajímá!