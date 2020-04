Čína vs. Korea. Jak fotí Huawei P40 ve srovnání se Samsungem Galaxy S20?

Fotografie: Michal Pavlíček, mobilenet.cz

Na českém trhu si v případě Huawei můžete předobjednat hned dvě před několika dny představené novinky. Jde o špičkový P40 Pro a jeho základní verzi P40. Obě se aktuálně vyhřívají v naší redakci, takže si je řádně proklepneme. Prvně jmenovaný telefon jsme již například srovnali s iPhonem 11. Huawei P40 se dnes ve fotografickém duelu postaví přímému konkurentovi v podobě Samsungu Galaxy S20. Oba telefony platí za pomyslný základ v prémiových řadách výrobců. Oba mobily disponují trojicí fotoaparátů na zadní straně a ačkoliv má Huawei větší čip, není v případě Samsungu předem nic vyloženě ztraceno. Galaxy S20 se může naopak třeba pochlubit širokoúhlejším objektivem.

Huawei P40

Do srovnání jsme zahrnuli zejména fotografie z hlavních fotoaparátů. Nechali jsme vše na automatice, což znamená, že Huawei P40 produkuje 12,5megapixelové snímky, Samsung Galaxy S20 12megapixelové snímky. Co se rozlišení týče, panuje tedy v přímém srovnání až vzácná shoda. Snímky jsou pořízeny v různých světelných podmínkách, a to platí i pro druhý srovnávaný objektiv, kterým je ultraširkoúhlý snímač, kde Huawei pořizuje 16megapixelové fotografie, Samsung „jen“ 12megapixelové. Na úplný závěr jsme si nechali základní možnosti přiblížení, kdy jsme srovnali 3násobný zoom a 30násobný zoom. Sluší se vzpomenout, že zatímco trojnásobné přiblížení je u Samsungu hybridní (kombinace dvou fotoaparátů), Huawei spoléhá na teleobjektiv. 30násobný zoom je pak již v obou případech hybridní.

Níže můžete porovnat technické specifikace hlavních snímačů i ultraširokoúhlých objektivů.

Hlavní snímač

Huawei P40 Samsung Galaxy S20 Světelnost objektivu f/1.9 f/1.8 Velikost snímače 1/1,28" 1/1,76" Ohnisková délka 23 mm 26 mm Rozteč pixelů 2,44 μm 1,8 μm Rozlišení 50 Mpx 12 Mpx Ostření a stabilizace 8fázové PDAF, OIS PDAF, OIS

Ultraširokoúhlý objektiv

Huawei P40 Samsung Galaxy S20 Světelnost objektivu f/2.2 f/2.2 Ohnisková délka 17 mm 13 mm Rozteč pixelů ? μm 1,4 μm Rozlišení 16 Mpx 12 Mpx Ostření a stabilizace AF pevné zaostření

První snímek u všech fotografií v tomto článku (posuvník úplně vpravo) patří Huawei P40, druhý pak Samsungu Galaxy S20 (posuvník umístěn vlevo).

Srovnání zoomu: 1×, 3× a 30×

Ukázkové snímky v původním rozlišení

Testovací snímky byly pořízeny ve stejnou chvíli s automatickým nastavením, tedy tak, jak by fotila většina uživatelů. Prohlédnout si je můžete v plné kvalitě rovněž v galerii níže (pro přiblížení stačí kliknout na ikonku lupy).

