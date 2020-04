Jak šel čas: duel fotoaparátů Samsungů Galaxy S5 vs. Galaxy S20

Fotografie: Michal Pavlíček, mobilenet.cz

V posledních letech se může zdát, že chytré telefony nepřinášejí zásadní inovace. Zejména pokud si odmyslíme první počiny se skládacími telefony. Pokud bychom měli najít jednu konkrétní oblast, kde se výrobci nejvíce snaží, byl by to zřejmě fotoaparát. Rozlišení sice nijak výrazně neroste, ale přibývá fotoaparátů a hlavní je to, že se zvyšuje kvalita výsledných snímků, především pak ve ztížených světelných podmínkách.

Rozhodli jsme se proto vzít nejnovější vlajkovou loď Samsungu, Galaxy S20, a srovnat ji s jedním relativně dávným předchůdcem. Sáhli jsme konkrétně po Samsungu Galaxy S5 Neo. Není to sice klasická Galaxy S5 z roku 2014, ale její velmi blízký příbuzný, který byl představen v roce 2015. Ve výsledku tak získáváme 5letý rozdíl, přičemž Galaxy S5 Neo se od klasické Galaxy S5 až tak výrazně neliší. Samotný fotoaparát je sice mírně jiný, ale nijak za klasickou Galaxy S5 nezaostával.

Na obou telefonech je vidět, že pokrok nastal i po vzhledové stránce. Samsung Galaxy S5 Neo vypadá po 5 letech téměř jako telefon z pravěku. I tak ale má Super AMOLED displej, samozřejmě výrazně menší, ale už s Full HD rozlišením. Telefonu nechybí ani zvýšená odolnost. Naopak zásadně menší je interní paměť, chybí čtečka otisků prstů a telefon je celý plastový.

Nás však dnes zajímají fotoaparáty, a to ty hlavní. Samsung Galaxy S5 Neo má 16megapixelový se světelností f/1.9, zatímco Galaxy S20 má 12 megapixelů, světelnost f/1.8 a navrch třeba i optickou stabilizaci.

Samsung Galaxy S5 Neo Samsung Galaxy S20 hlavní fotoaparát 16 Mpx 12 Mpx světelnost f/1.9 f/1.8 ohnisková délka 31 mm 26 mm automatické ostření ano ano optická stabilizace obrazu ne ano čelní fotoaparát 5,1 Mpx 10 Mpx

První snímek u všech fotografií v tomto článku (posuvník úplně vpravo) patří Samsungu Galaxy S5 Neo, druhý pak Samsungu Galaxy S20 (posuvník umístěn vlevo).

Ukázkové snímky v původním rozlišení

Testovací snímky byly pořízeny ve stejnou chvíli s automatickým nastavením, tedy tak, jak by fotila většina uživatelů. Prohlédnout si je můžete v plné kvalitě rovněž v galerii níže (pro přiblížení stačí kliknout na ikonku lupy).

Přejít do katalogu Samsung Galaxy S5 Neo Rozměry 142 × 72,5 × 8,1 mm , 145 g Displej Super AMOLED, 5,1" (1 920 × 1 080 px) Fotoaparát 16 Mpx , video: 1 920 × 1 080 px, 30 FPS Procesor Samsung Exynos 7 Octa , 8×1,6 GHz Paměť RAM: 2 GB , úložiště: 16 GB , microSDXC Akumulátor 2 800 mAh