Jak fotí nejlevnější Samsung Galaxy S20 s 30násobným zoomem?

Fotografie: Michal Pavlíček, mobilenet.cz

V redakci jsme již podrobně otestovali Samsung Galaxy S20 Ultra se špičkovými fotoaparáty. Řada Galaxy S20 vás však nemusí stát přes 30 tisíc korun. Nabízí se možnost z opačného konce, tedy základní Galaxy S20, který si na zadní straně vystačí se třemi fotoaparáty. Před samotnými ukázkovými snímky v různých situacích si všechny fotoaparáty přiblížíme, a to včetně čelní kamerky pro selfies.

Hlavní objektiv: 12 Mpx, světelnost f/1.8, optická stabilizace obrazu

Teleobjektiv: 64 Mpx, světelnost f/2.0, hybridní zoom od 2× do 30×

Ultraširokoúhlý objektiv: 12 Mpx, světelnost f/2.2

Čelní: 10 Mpx, světelnost f/2.0

Za zmínku rozhodně stojí lehce netradiční řešení přibližování, kdy sice Samsung prezentuje 64megapixelový teleobjektiv, avšak dnes dobře známý bezztrátový zoom chybí. O přibližování, a to veskrze kvalitní, nepřijdete. Galaxy S20 pracuje při přiblížení scény s hlavním snímačem a teleobjektivem. Přibližovat lze od 2× až po 30×. K dispozici jsou konkrétně hodnoty 2×, 3×, 4×, 10×, 20× a 30×. Nejlepší kvalita je do trojnásobného přiblížení, ale obstojné snímky, především ve dne, pořídíte i s 10násobným hybridním přiblížením. Dvě nejvyšší úrovně jsou spíše do počtu a velké přiblížení bez adekvátní stabilizace se podepisuje na mizerné kvalitě. Že zde není zcela klasický teleobjektiv dokazuje možnost pořídit běžný snímek i 64megapixelovým fotoaparátem. Tato schopnost je však skrytá hluboko v nastavení a v praxi ji netřeba hledat.

Ukázkové fotografie

Klasické snímky

Ultraširokoúhlé snímky

Ukázkové fotografie z 12Mpx ultraširokoúhlého fotoaparátu

Fotografie v 64 megapixelech

Schopnosti přiblížení

Ukázková videa

Samsung Galaxy S20 (testovací video) – 8K, 24 FPS

Samsung Galaxy S20 (testovací video) – 2160p, 60 FPS