Chytré hodinky Xiaomi Watch S3 mají konečně přinést důležitou funkci

Fotografie: Petr Vojtěch, mobilenet.cz

Xiaomi dle informací z weibo.com intenzivně pracuje na nové generaci vlajkových chytrých hodinek. V tuto chvíli se předpokládá, že ponesou název Watch S3. Zásadní inovace spočívá v zavedení verze s podporou LTE, díky čemuž by se hodinky staly výrazně samostatnějšími. V praxi to znamení, že budou skrze eSIM připojeny k internetu i ve chvíli, kdy nebudou spárovány s vaším mobilním telefonem.

Další progres by se měl odehrát v případě baterie, jejíž kapacita má činit 520 mAh. To je 20mAh nárůst ve srovnání se současnou generací Watch S2, která se však u nás neprodává. Výdrž by tak mohlo být alespoň o něco lepší, přičemž podepsat by se na tom mohl i vylepšený OLED panel. Ten se má pochlubit adaptivní obnovovací frekvencí, kdy bude moci být nastavená nízká a energeticky nenáročná obnovovací frekvence ve chvílích, kdy to bude s ohledem na zobrazené informace možné.

Xiaomi Watch S3 se dle současných spekulací představí zřejmě na sklonku roku v prosinci po boku plánované vlajkové řady mobilních telefonů Xiaomi 14. A ty se zpravidla představují v období kolem Vánoc, letošní rok by neměl být výjimkou.