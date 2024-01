Na český trh míří i chytré hodinky Redmi Watch 4. Za kolik se nabízejí?

Fotografie: Xiaomi

Koncem listopadu Xiaomi představilo Redmi Watch 4, které nyní dorazily konečně i na český trh. Již předem můžeme říci, že se zařadí mezi cenově dostupnější hodinky, přesto mají rozhodně co nabídnout. Těšit se můžete například na hliníkové tělo či korunku z nerezové oceli. Hlavním trumfem však zřejmě bude 1,96" dotykový AMOLED displej s jemným rozlišením a jasem až 600 nitů. Čitelnost by tak měla být velice dobrá, a to i ve venkovních prostorech. Nechybí ani praktický Always-On.

Hodinky se hodí pro sport, neboť dokáží měřit v tuto chvíli více než 150 sportovních aktivit a nechybí jim zvýšená odolnost proti vodě až do 5 ATM. S hodinkami můžete přesně měřit také aktivity, neboť mají GPS. Další konektivita čítá Bluetooth 5.3 a NFC pro bezkontaktní platby. Samozřejmostí je měření srdečního tepu, okysličení krve či vašeho spánku. To dnes již málokoho překvapí.

S velkým displejem se pojí kapacita baterie, která vyšplhala na úctyhodných 470 mAh. Výrobce slibuje 10denní výdrž při aktivním používání se zapnutým režimem Always-On. Pakliže si jej odpustíte a snížíte i celkové nároky na hodinky, může se doba bez nabíječky protáhnout až na 20 dní. Na každý pád se opětovné dobití provádí na proprietární kolébce a zabere 85 minut.

Redmi Watch 4 se začínají prodávat i na českém trhu, přičemž vybírat budete moci ze stříbrné a černé varianty. Cenu výrobce stanovil na 2 299 Kč.