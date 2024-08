Moderní a kovové hodinky skoro zadarmo, to jsou Redmi Watch 5 Active

Fotografie: Xiaomi

Trh s cenově dostupnými chytrými hodinkami se zřejmě pořádně zatřese díky příchodu novinky Xiaomi Redmi Watch 5 Active. Výrobce se sice vydává do vod těch nejlevnějších zařízení, avšak výbava hravě uspokojí i lehce náročnější uživatele. Zaujme například kovové tělo ze slitiny zinku a opravdu velký 2" IPS displej s maximálním jasem 500 nitů.

Na displej si můžete umístit jeden z 200 nabízených ciferníků, což znamená, že by si měl vybrat skutečně každý. Hodinky dokáží měřit okysličení krve, srdeční tep či váš spánek, a to případně zcela nepřetržitě. Jsou připraveny i na sport, k dispozici je 100 sportovních aktivit a také vítaná odolnost proti vodě dle stupně krytí IPx8 a zvládnou ponoření do 1metrové hloubky pod vodou.

Samozřejmostí jsou notifikace z propojeného telefonu, což se děje skrze Bluetooth 5.3. Prostředí hodinek zajišťuje operační systém HyperOS. Zatímco notifikace vám hodinky zobrazí, reagovat na lze spíše omezeně, ačkoliv připravené odpovědi mají být k dispozici. Výjimkou jsou hovory, neboť na těle hodinek je mikrofon i reproduktor. Volat tak lze i z hodinek a nechybí vylepšení funkce Clear+ Calling.

O přísun energie se stará baterie s kapacitou 470 mAh, přičemž Xiaomi slibuje 12 dní bez nabíjení při intenzivním používání, případně dokonce 18 dní při méně náročném využívání.

Nové chytré hodinky Xiaomi Redmi Watch 5 Active se začnou prodávat už zkraje září na indickém trhu. Cena je stanovena v přepočtu na 33 dolarů, což je necelých tisíc korun. Tato částka by případně mohla odpovídat i českému trhu, pokud se hodinek dočkáme. Předchozí model totiž startoval na podobné ceně.