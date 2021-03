Chytré hodinky od OnePlus lákají na safírové sklo, nízkou cenu a dlouhou výdrž

Kromě dvojice telefonů OnePlus 9 a OnePlus 9 Pro čínský výrobce představil také své první chytré hodinky s názvem OnePlus Watch. Na první pohled zaujme pouzdro z nerezové oceli a také vysoká ochrana v podobě safírového skla u speciální edice Cobalt Alloy. Kruhový 1,39" AMOLED displej nabídne vysokou jemnost 326 PPI s podporou více než 50 různých ciferníků.

We're officially unveiling the #OnePlusWatch!



🧠 Smart connectivty

🏃 110+ workout types

🙌 Hands-free use for calls

⚡ 20 minutes Warp Charge for a week's power



And so much more...