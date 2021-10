Chystáte se do Bradavic za Harrym Potterem? Pak budete potřebovat OnePlus Watch

V letošním roce OnePlus představilo chytré hodinky Watch, které se snaží zaujmout klasickým designem kruhového tvaru. Podporu prodeje mají zajistit i speciální edice, přičemž jedna z nich vás pomyslně přenese do školy čar a kouzel, tedy do Bradavic. Naznačují to nejen spekulace, ale především informace přímo od výrobce na Twitteru.

